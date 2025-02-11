ЕС ответит жесткими мерами на пошлины США — фон дер Ляен

Европейский Союз ответит жесткими и ответными мерами после решения президента США Дональда Трампа ввести 25%-ные пошлины на импорт алюминия и стали из Европы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Что известно

Глава Еврокомиссии выразила сожаление по поводу решения США ввести пошлины, отметив, что тарифы — это налоги, что плохо для бизнеса, еще хуже для потребителей.

«Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа — они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры», — заявила она.

По ее словам, ЕС будет действовать по защите своих экономических интересов. «Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей», — добавила Урсула фон дер Ляен.

Предыстория

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Решение вступит в силу 4 марта.

Тарифы будут применяться ко всему импорту стали и алюминия в США, в частности из Канады и Мексики, двух крупнейших иностранных поставщиков металлов в страну.