Европейский Союз ответит жесткими и ответными мерами после решения президента США Дональда Трампа ввести 25%-ные пошлины на импорт алюминия и стали из Европы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
ЕС ответит жесткими мерами на пошлины США — фон дер Ляен
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Глава Еврокомиссии выразила сожаление по поводу решения США ввести пошлины, отметив, что тарифы — это налоги, что плохо для бизнеса, еще хуже для потребителей.
«Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа — они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры», — заявила она.
По ее словам, ЕС будет действовать по защите своих экономических интересов. «Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей», — добавила Урсула фон дер Ляен.
Предыстория
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Решение вступит в силу 4 марта.
Тарифы будут применяться ко всему импорту стали и алюминия в США, в частности из Канады и Мексики, двух крупнейших иностранных поставщиков металлов в страну.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 3
Та ні, чому для споживачів гірше, просто будуть купляти більше продукції котра виробляється всередині ЄС або в інших країнах, бо імпортери ж захочуть перекласти ці тарифи на кінцевого споживача, так і будуть стимулювати внутрішню економіку, а якщо ще певні компанії зможуть своїми товарами швидко замінити імпортні товари з США, то віддалення ЄС від США прискориться.