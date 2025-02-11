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11 февраля 2025, 11:55 Читати українською

ЕС ответит жесткими мерами на пошлины США — фон дер Ляен

Европейский Союз ответит жесткими и ответными мерами после решения президента США Дональда Трампа ввести 25%-ные пошлины на импорт алюминия и стали из Европы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Европейский Союз ответит жесткими и ответными мерами после решения президента США Дональда Трампа ввести 25%-ные пошлины на импорт алюминия и стали из Европы.
фото УНИАН

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Что известно

Глава Еврокомиссии выразила сожаление по поводу решения США ввести пошлины, отметив, что тарифы — это налоги, что плохо для бизнеса, еще хуже для потребителей.

«Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа — они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры», — заявила она.

По ее словам, ЕС будет действовать по защите своих экономических интересов. «Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей», — добавила Урсула фон дер Ляен.

Предыстория

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Решение вступит в силу 4 марта.

Тарифы будут применяться ко всему импорту стали и алюминия в США, в частности из Канады и Мексики, двух крупнейших иностранных поставщиков металлов в страну.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 февраля 2025, 12:03
#
А чому призупинили розслідування кримінальної справи проти Урсули?
+
0
Я_ __
Я_ __
11 февраля 2025, 12:05
#
«Глава Єврокомісії висловила жаль через рішення США запровадити мита, зазначивши, що тарифи — це податки, що погано для бізнесу, ще гірше для споживачів.»

Та ні, чому для споживачів гірше, просто будуть купляти більше продукції котра виробляється всередині ЄС або в інших країнах, бо імпортери ж захочуть перекласти ці тарифи на кінцевого споживача, так і будуть стимулювати внутрішню економіку, а якщо ще певні компанії зможуть своїми товарами швидко замінити імпортні товари з США, то віддалення ЄС від США прискориться.
+
0
gucci
gucci
11 февраля 2025, 12:44
#
Завдяки цим митам ціни якраз впадуть. Бо треба ж кудись багрити продукцію.
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