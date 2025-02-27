Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на импорт из ЕС, раскритиковав блок и заявив, что он был создан, чтобы «обмануть Соединенные Штаты». Об этом сообщает Financial Times.

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«Мы приняли решение и объявим о нем очень скоро. В общей сложности это составит 25%, и это касается автомобилей и всего остального», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его планах по пошлинам ЕС.

Отмечается, что заявления Трампа повышают перспективу широкой трансатлантической торговой войны, которая может ударить как по экономике США, так и по европейской экономике и нанести больший вред ослабленным дипломатическим связям между западными союзниками.

В среду вечером Европейская комиссия пригрозила ответом, если Трамп введет пошлины, заявив, что ЕС «решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и честной торговли».

Трамп также готовится ввести 25-процентные пошлины для соседей США — Канады и Мексики, поскольку Белый дом пытается обуздать нелегальную иммиграцию и торговлю фентанилом через свои границы.

Несмотря на обещания Трампа ввести пошлины по этим двум странам, а также Китаю, фактически ограничения ввели только против Пекина.