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27 февраля 2025, 9:02 Читати українською

Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на импорт из ЕС, раскритиковав блок и заявив, что он был создан, чтобы «обмануть Соединенные Штаты». Об этом сообщает Financial Times.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на импорт из ЕС, раскритиковав блок и заявив, что он был создан, чтобы «обмануть Соединенные Штаты».
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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«Мы приняли решение и объявим о нем очень скоро. В общей сложности это составит 25%, и это касается автомобилей и всего остального», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его планах по пошлинам ЕС.

Отмечается, что заявления Трампа повышают перспективу широкой трансатлантической торговой войны, которая может ударить как по экономике США, так и по европейской экономике и нанести больший вред ослабленным дипломатическим связям между западными союзниками.

В среду вечером Европейская комиссия пригрозила ответом, если Трамп введет пошлины, заявив, что ЕС «решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и честной торговли».

Трамп также готовится ввести 25-процентные пошлины для соседей США — Канады и Мексики, поскольку Белый дом пытается обуздать нелегальную иммиграцию и торговлю фентанилом через свои границы.

Несмотря на обещания Трампа ввести пошлины по этим двум странам, а также Китаю, фактически ограничения ввели только против Пекина.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
27 февраля 2025, 9:46
#
«Трамп погрожує ввести 25% мита на товари з ЄС»

Ну, а ЄС введе 50% мита на товари з США, потім вирішить питання з Китаєм і буде торгувати з Китаєм, а у відповідь на аналогічні мита від США, ще і Китай накладе теж свої мита на товари з США, і дід попуститься, чи не проблема, абсолютно всі у випадку накладення якихось мит, одразу ж застосовують у відповідь аналогічні мита, це як лякати солодкоїжку тим, що ви закриєте його в магазині з солодким.
+
0
Три літри
Три літри
27 февраля 2025, 11:26
#
А чому не пишите ані слова про реакцію ринків?

З пальца висмоктували зв’язок між чутками про перемовини та ціною нафти, а тепер при прямій реакції біржі на заяву трампа — ані пари з вуст.
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