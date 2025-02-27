Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на импорт из ЕС, раскритиковав блок и заявив, что он был создан, чтобы «обмануть Соединенные Штаты». Об этом сообщает Financial Times.
Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары из ЕС
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«Мы приняли решение и объявим о нем очень скоро. В общей сложности это составит 25%, и это касается автомобилей и всего остального», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его планах по пошлинам ЕС.
Отмечается, что заявления Трампа повышают перспективу широкой трансатлантической торговой войны, которая может ударить как по экономике США, так и по европейской экономике и нанести больший вред ослабленным дипломатическим связям между западными союзниками.
В среду вечером Европейская комиссия пригрозила ответом, если Трамп введет пошлины, заявив, что ЕС «решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и честной торговли».
Трамп также готовится ввести 25-процентные пошлины для соседей США — Канады и Мексики, поскольку Белый дом пытается обуздать нелегальную иммиграцию и торговлю фентанилом через свои границы.
Несмотря на обещания Трампа ввести пошлины по этим двум странам, а также Китаю, фактически ограничения ввели только против Пекина.
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Комментарии - 2
Ну, а ЄС введе 50% мита на товари з США, потім вирішить питання з Китаєм і буде торгувати з Китаєм, а у відповідь на аналогічні мита від США, ще і Китай накладе теж свої мита на товари з США, і дід попуститься, чи не проблема, абсолютно всі у випадку накладення якихось мит, одразу ж застосовують у відповідь аналогічні мита, це як лякати солодкоїжку тим, що ви закриєте його в магазині з солодким.
З пальца висмоктували зв’язок між чутками про перемовини та ціною нафти, а тепер при прямій реакції біржі на заяву трампа — ані пари з вуст.