Британия предоставит Украине 1,6 миллиарда фунтов на ракеты для ПВО

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о выделении 1,6 млрд фунтов стерлингов на ракеты для Украины, которые будут производиться в Британии. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита европейских лидеров в Лондоне по Украине, сообщает The Guardian .

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Помощь Британии

По его словам, эти средства позволят Украине «приобрести более 5000 ракет противовоздушной обороны, которые будут производиться в Белфасте», создавая рабочие места в оборонном секторе Британии.

Это будет жизненно важно для защиты критической инфраструктуры и укрепит Украину в вопросе обеспечения мира, когда он наступит, потому что мы должны учиться на ошибках прошлого. Мы не можем принять слабое соглашение типа Минска, которое россия сможет легко нарушить", — заявил Стармер.

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«Наша отправная точка должна состоять в том, чтобы поставить Украину в сильнейшую позицию сейчас, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы, и мы удваиваем нашу поддержку», — сказал он.

Стармер также добавил, что лидеры договорились о продолжении военной помощи и усилении экономического давления на россию, и будут настаивать на том, что Украина должна быть за столом мирных переговоров.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 1 марта министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали Соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $3 млрд).