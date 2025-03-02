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2 марта 2025, 11:07 Читати українською

Железняк подсчитал, может ли бюджет Украины обойтись без помощи США

На 2025 год потребность Украины по состоянию на сегодняшний день во внешнем финансировании на уровне $42 млрд. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

На 2025 год потребность Украины по состоянию на сегодняшний день во внешнем финансировании на уровне $42 млрд.
Фото: depositphotos

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Что у Украины есть из источников на 2025−2026 годы

  • МВФ около $4,6 млрд (где $2,7 млрд в 2025 году).

  • Всемирный банк около $20 млрд. Это в основном деньги под доходы активов россии, которые предоставило США. Но формально они уже деньги Всемирного банка.

  • ЕС в рамках Ukraine Facility 12,5 млрд евро в 2025 году.

  • Еще от ЕС в рамках тех же денег от доходов активов россии еще $20 млрд (желательно забрать в этом году).

  • Канада, Япония и Великобритания еще около $10 млрд дают (доходы от активов россии Британия дает даже на оружие).

«Думаю здесь еще можно где-то добавить немного денег от Норвегии, Австралии и других стран и институций. Если просуммируете все эти суммы, то станет понятно, что мы на 2025 год теоретически перекрыты на необходимые $42 млрд. И на 2026 год тоже можем сохранить нормальную сумму», — написал Железняк.

По его словам, в этих подсчетах нет США. «У Трампа есть только очень теоретическая возможность как-то повлиять на два института (МВФ и Всемирный Банк). Но даже при таком риске без них на этот год математика все еще сходится. Что хорошо», — объяснил он.

Но, как объясняет заместитель председателя Налогового комитета, это почти все (кроме $3 млрд от Британии).

«Мы говорим о невоенных расходах. А войну, мы также почти полностью финансируем „за свои“. Здесь тоже пока „за свои“ все ок: два месяца года прошли уже с небольшим, но перевыполнением плана. И вроде бы мы эти 2,2 трлн соберем. Но здесь главный риск, это как мы будем перекрывать закупку оружия, которое ранее предоставляло США. Я честно говоря, не знаю можно ли технически заместить даже при наличии денег. Но очевидно, что наши военные расходы очень вероятно могут значительно возрасти. То есть, потребность в увеличении внутренних поступлений», — пояснил Железняк.

Поэтому, по его словам, срочно нужно вообще забыть любые невоенные расходы и инициативы, финансируемые за внутренние ресурсы.

«Сейчас на десятки миллиардов я могу сразу привести два таких: идиотская идея с кэшбеком и этой раздачей 1000 грн и идиотское и коррупционное решение потратить 30−40 млрд грн на покупку российского атомного хлама у болгар», — подытожил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
2 марта 2025, 11:25
#
Бюджет України може обійтись без допомоги США, ми маємо потужну команду з п’яти-шести менеджерів які найкраще розподіляють гроші. Україна має гроші на телемарафон, на спецпенсії прокурорам-інвалідам, на купівлю двадцятирічного російського реактору виробництва росатом з Болгарії, на фінансування нового Міністерства національної єдності (створено грудень 2024), на фінансування нової Агенції національної єдності (створено січень 2025), на фінансування нового Комітету національної єдності (створено лютий 2025)
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Павел Еникеев
Павел Еникеев
2 марта 2025, 11:38
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Деньги то еще напечатать можно, а что там с бабами, нарожать смогут? Кто-нибудь считал сколько молодежи осталось в Украине и сколько фертильных женщин? Естественный отбор никто не отменял. Популяция, которая не воспроизвоится, замещается. Через пять поколений даже цыган в Украине будет больше, чем украинцев.
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Павел Еникеев
Павел Еникеев
2 марта 2025, 11:45
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Хотя у цыган индекс 2.5 на семью, у хусидов 6. Потому цыганам не светит. Хусиды это сделают за 3 поколения.
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