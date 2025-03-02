На 2025 год потребность Украины по состоянию на сегодняшний день во внешнем финансировании на уровне $42 млрд. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета
Железняк подсчитал, может ли бюджет Украины обойтись без помощи США
На 2025 год потребность Украины по состоянию на сегодняшний день во внешнем финансировании на уровне $42 млрд. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета
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Что у Украины есть из источников на 2025−2026 годы
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МВФ около $4,6 млрд (где $2,7 млрд в 2025 году).
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Всемирный банк около $20 млрд. Это в основном деньги под доходы активов россии, которые предоставило США. Но формально они уже деньги Всемирного банка.
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ЕС в рамках Ukraine Facility 12,5 млрд евро в 2025 году.
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Еще от ЕС в рамках тех же денег от доходов активов россии еще $20 млрд (желательно забрать в этом году).
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Канада, Япония и Великобритания еще около $10 млрд дают (доходы от активов россии Британия дает даже на оружие).
«Думаю здесь еще можно где-то добавить немного денег от Норвегии, Австралии и других стран и институций. Если просуммируете все эти суммы, то станет понятно, что мы на 2025 год теоретически перекрыты на необходимые $42 млрд. И на 2026 год тоже можем сохранить нормальную сумму», — написал Железняк.
По его словам, в этих подсчетах нет США. «У Трампа есть только очень теоретическая возможность как-то повлиять на два института (МВФ и Всемирный Банк). Но даже при таком риске без них на этот год математика все еще сходится. Что хорошо», — объяснил он.
Но, как объясняет заместитель председателя Налогового комитета, это почти все (кроме $3 млрд от Британии).
«Мы говорим о невоенных расходах. А войну, мы также почти полностью финансируем „за свои“. Здесь тоже пока „за свои“ все ок: два месяца года прошли уже с небольшим, но перевыполнением плана. И вроде бы мы эти 2,2 трлн соберем. Но здесь главный риск, это как мы будем перекрывать закупку оружия, которое ранее предоставляло США. Я честно говоря, не знаю можно ли технически заместить даже при наличии денег. Но очевидно, что наши военные расходы очень вероятно могут значительно возрасти. То есть, потребность в увеличении внутренних поступлений», — пояснил Железняк.
Поэтому, по его словам, срочно нужно вообще забыть любые невоенные расходы и инициативы, финансируемые за внутренние ресурсы.
«Сейчас на десятки миллиардов я могу сразу привести два таких: идиотская идея с кэшбеком и этой раздачей 1000 грн и идиотское и коррупционное решение потратить 30−40 млрд грн на покупку российского атомного хлама у болгар», — подытожил он.
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