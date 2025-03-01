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1 марта 2025, 16:30 Читати українською

«Самое большое в мире соглашение»: ЕС и Индия договариваются о зоне свободной торговли

Европейский Союз и Индия договорились завершить до конца года переговоры о зоне свободной торговли, которые длились почти 20 лет и могут стать крупнейшим подобным соглашением в мире. Об этом сообщили премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет Forbes.ua со ссылкой на Bloomberg.

Европейский Союз и Индия договорились завершить до конца года переговоры о зоне свободной торговли, которые длились почти 20 лет и могут стать крупнейшим подобным соглашением в мире.
Фото: bloomberg.com

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Подробности

«Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией будет самым большим в мире, — отметила фон дер Ляен. — Я полностью отдана ее реализации». 10-й раунд переговоров запланирован на следующий месяц в Брюсселе.

Причиной ускорения договоренностей, по данным издания, стали торговые войны, инициированные Дональдом Трампом, и стремление ЕС предотвратить реэкспорт запрещенной продукции в россию.

В преддверии визита Bloomberg со ссылкой на источники писал, что ЕС заинтересован в усилении санкций против россии, и фон дер Ляен обсудила с Моди вопросы их реализации.

Премьер Индии, со своей стороны, ищет новые партнерства, которые обеспечат доступ к инвестициям и технологиям и помогут создать новые рабочие места.

Отмечается, что война, которую россия ведет в Украине, угрожает Индии не меньше, чем Европе, и Дели может сыграть важную роль в прекращении конфликта и обеспечении крепкого мира.

Напомним

Переговоры о соглашении о свободной торговле (УВТ) между Индией и ЕС стартовали в 2007 году, но остановились в 2013-м из-за разногласий в формировании тарифов на отдельные товары.

После восьмилетней паузы стороны возобновили диалог в июне 2022 года, стремясь заключить сбалансированное и всестороннее торговое соглашение.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
R S
R S
1 марта 2025, 17:55
#
ЕС потихоньку начал движение на сближение с БРИКС ???
Ай да Трамп, ай да ***.
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