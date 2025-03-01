Европейский Союз и Индия договорились завершить до конца года переговоры о зоне свободной торговли, которые длились почти 20 лет и могут стать крупнейшим подобным соглашением в мире. Об этом сообщили премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет Forbes.ua со ссылкой на Bloomberg.
«Самое большое в мире соглашение»: ЕС и Индия договариваются о зоне свободной торговли
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«Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией будет самым большим в мире, — отметила фон дер Ляен. — Я полностью отдана ее реализации». 10-й раунд переговоров запланирован на следующий месяц в Брюсселе.
Причиной ускорения договоренностей, по данным издания, стали торговые войны, инициированные Дональдом Трампом, и стремление ЕС предотвратить реэкспорт запрещенной продукции в россию.
В преддверии визита Bloomberg со ссылкой на источники писал, что ЕС заинтересован в усилении санкций против россии, и фон дер Ляен обсудила с Моди вопросы их реализации.
Премьер Индии, со своей стороны, ищет новые партнерства, которые обеспечат доступ к инвестициям и технологиям и помогут создать новые рабочие места.
Отмечается, что война, которую россия ведет в Украине, угрожает Индии не меньше, чем Европе, и Дели может сыграть важную роль в прекращении конфликта и обеспечении крепкого мира.
Напомним
Переговоры о соглашении о свободной торговле (УВТ) между Индией и ЕС стартовали в 2007 году, но остановились в 2013-м из-за разногласий в формировании тарифов на отдельные товары.
После восьмилетней паузы стороны возобновили диалог в июне 2022 года, стремясь заключить сбалансированное и всестороннее торговое соглашение.
Комментарии - 1
Ай да Трамп, ай да ***.