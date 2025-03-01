США могут остановить военную помощь Украине — The Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность остановить все текущие поставки Украине военной помощи. Это вроде бы может быть реакцией Вашингтона на ссору украинских и американских лидеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

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Что известно

Высокопоставленный чиновник из администрации Трампа рассказал американской газете, что администрация сейчас рассматривает такую возможность.

Также отмечается, что это может быть «ответом» на замечания президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете и реакцией на «его воспринятую неуступчивость в мирном процессе».

Между тем, издание CNN пишет, что таких рисков нет, и что администрация Трампа не планирует объявлять об увеличении помощи Украине, но помощь все еще поступает".

По данным западных СМИ, хотя у Трампа не анонсировали никаких новых военных поставок для Украины, поставки оружия и оборудования, о которых были анонсированы ранее администрации Джо Байдена, все еще поступает в Украину «в последние недели».

«По словам многих американских чиновников, не было никаких признаков того, что изменилось сразу после взрыва в Овальном кабинете», — передает CNN.

Также существует много долгосрочных контрактов между производителями оружия и США по отправке систем вооружения в Украину, говорится в публикации американских СМИ. Также указывается, что эти контракты были объявлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и имели целью обеспечить Украину оружием в будущем.

Предыстория

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он провел встречу с американскими сенаторами и президентом США Дональдом Трампом.

Однако во время общения с представителями СМИ между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.