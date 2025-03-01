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1 марта 2025, 12:10 Читати українською

США могут остановить военную помощь Украине — The Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность остановить все текущие поставки Украине военной помощи. Это вроде бы может быть реакцией Вашингтона на ссору украинских и американских лидеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность остановить все текущие поставки Украине военной помощи.
Фото: depositphotos

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Что известно

Высокопоставленный чиновник из администрации Трампа рассказал американской газете, что администрация сейчас рассматривает такую возможность.

Также отмечается, что это может быть «ответом» на замечания президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете и реакцией на «его воспринятую неуступчивость в мирном процессе».

Между тем, издание CNN пишет, что таких рисков нет, и что администрация Трампа не планирует объявлять об увеличении помощи Украине, но помощь все еще поступает".

По данным западных СМИ, хотя у Трампа не анонсировали никаких новых военных поставок для Украины, поставки оружия и оборудования, о которых были анонсированы ранее администрации Джо Байдена, все еще поступает в Украину «в последние недели».

«По словам многих американских чиновников, не было никаких признаков того, что изменилось сразу после взрыва в Овальном кабинете», — передает CNN.

Также существует много долгосрочных контрактов между производителями оружия и США по отправке систем вооружения в Украину, говорится в публикации американских СМИ. Также указывается, что эти контракты были объявлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и имели целью обеспечить Украину оружием в будущем.

Предыстория

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он провел встречу с американскими сенаторами и президентом США Дональдом Трампом.

Однако во время общения с представителями СМИ между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
1 марта 2025, 12:22
#
Кому потрібно подякувати?:)
+
+15
crocodille
crocodille
1 марта 2025, 13:02
#
> Кому потрібно подякувати?:)
Подякуйте америкнцям.
Від Зеленського тут залежало дуже мало.
+
0
R S
R S
1 марта 2025, 13:56
#
Вот опять у вас виноват кто-то другой, но только не мы.
Это уже на генном уровне — винить кого-то в своих неудачах. пздц.
+
0
BobKickass
BobKickass
1 марта 2025, 14:06
#
Коли 2 таких монстри хочуть дружити -головне питання чи був у нас взагалі той шанс на «удачу».
+
0
BobKickass
BobKickass
1 марта 2025, 13:03
#
Внєшнєє управлєніє! =)
+
0
antibiotik1
antibiotik1
1 марта 2025, 13:19
#
Потужнич. Ну ничего, выстроим сами у себя заводы ракет пво, снарядов, мильон дронив, трембита, нептун. Якщо не беруть в НАТО из-за которого весь сыр бор начался то мы станем сами НАТО, а потом на шашлики пидемо и чашечку кофе в Крыму выпьем.
+
0
bonv
bonv
1 марта 2025, 13:41
#
Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув у бік погіршення прогноз зростання економіки України 2025 року, знизивши його на 0,5 відсоткових пунктів (в.п.) порівняно з попереднім прогнозом — до 2−3%.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з прогнозом, зростання реального ВВП сповільниться до 2−3% 2025 року. Інфляція досягла 12,9%, що спричинило підвищення облікової ставки НБУ.
«Економіка України зберігає стійкість, але зростання ВВП сповільниться через війну та інфляцію», — йдеться у звіті.
Нагадаємо, свої прогнози змінив також і Національний банк України. З огляду на безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ наприкінці січня знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік від 4,1% до 3,6%, тоді як держбюджет-2025 побудований на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.
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