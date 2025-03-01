На сегодняшний день в сфере здравоохранения общие потребности в восстановлении и реконструкции в течение десяти лет оцениваются в $19,4 миллиарда. Такие данные представлены в отчете «Четвертая быстрая оценка нанесенного ущерба и нужд на восстановление» (Fourth Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment — RDNA4), сообщает пресс-служба Министерства.
Для восстановления системы здравоохранения Украины нужно $19,4 млрд — отчет RDNA4
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Потребности в финансировании
«Три года полномасштабной войны, развязанной россией, нанесли значительный ущерб украинской системе здравоохранения. Согласно оценкам Всемирного банка и ЕС потребности сектора здравоохранения уже оцениваются более чем в $19 миллиардов. Эта цифра промежуточна. Однако очевидно, что система здравоохранения нуждается в значительных инвестициях и их рациональном использовании», — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
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Напомним
По сравнению с предыдущей оценкой RDNA3, обнародованной в феврале прошлого года, общие потери сектора здравоохранения увеличились на 8,9%. Потребности в восстановлении и реконструкции на следующее десятилетие выросли на 14%. В частности, количество поврежденных учреждений здравоохранения выросло на 36,7%, аптек — на 2,2%.
Наибольший ущерб зафиксирован в Донецкой (37,8% от общей стоимости ущерба), Харьковской (12,6%), Луганской (12,5%) и Херсонской (7,3%) областях, где бои были наиболее интенсивными.
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Комментарии - 1
Правильно сделали, что выгнали её.