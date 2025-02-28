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28 февраля 2025, 17:47 Читати українською

За три года украинцы открыли в Польше почти 90 тысяч компаний

За последние три года украинцы зарегистрировали в Польше 77,7 тыс. ФОПов. Это составляет 9% всех зарегистрированных предприятий за этот период. Также было основано 11,3 тыс. компаний с украинским капиталом. Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Польский экономический институт.

За последние три года украинцы зарегистрировали в Польше 77,7 тыс.
Фото: freepik.com

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Среди всех ФЛП, открытых в Польше в 2024 году, 12% принадлежали гражданам Украины. Украинцы составляли 84% от общего количества ФЛП, зарегистрированных иностранцами.

Самые популярные сферы деятельности

Наиболее популярными сферами деятельности украинских компаний являются:

  • строительство (23%),
  • информация и коммуникации (18%),
  • прочие услуги (13%).

При этом в секторе других услуг 82% компаний предоставляют парикмахерские и косметические услуги.

В 2022—2024 годах количество украинских предприятий ежегодно росло в среднем на 34%. Итого эти три отрасли охватывают более половины всех зарегистрированных предприятий.

В то же время по состоянию на февраль 2024 года в украинском бизнес-пространстве было зарегистрировано всего 3635 польских компаний. Это в 21 раз меньше, чем количество украинских ФЛП в Польше. ​

Около 31% польских компаний в Украине работают в сфере оптовой и розничной торговли, 17% - в перерабатывающей промышленности. Основным направлением более 8% компаний профессиональная, научная и техническая деятельность.

А в сфере административного и вспомогательного обслуживания работает около 7% предприятий, такие данные публиковал YOU Control. Интересно, что более половины польских компаний зарегистрированы во Львовской области и в Киеве.

Рост количества украинских предприятий в Польше ярко иллюстрирует не только активность и адаптивность украинцев, но и структурные изменения на польском рынке труда. Многие украинцы, ранее работавшие по найму, теперь выбирают путь самозанятости или открывают собственный бизнес. Это не только ответ на ограничение рынка труда, но и способ эффективно использовать свои навыки и опыт", — отметил Юрий Григоренко, представитель Gremi Personal.

Аналитики также наблюдают изменения в поведении работодателей. Все больше польских компаний открыто для сотрудничества с украинскими подрядчиками и предпринимателями, особенно в сферах строительства, логистики и промышленности. В то же время, есть и вызовы — например, сложности с бюрократией при регистрации бизнеса и поиск партнеров для устойчивого развития.

Согласно исследованию Форума ответственного развития, без иммиграции после 2014 года ВВП Польши в 2023 году был бы на 2,3% ниже. В долгосрочной перспективе миграция будет способствовать увеличению ВВП на 12,5% к 2050 году.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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