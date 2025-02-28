Соглашение о полезных ископаемых из США определяет рамочные условия для подписания будущего соглашения по созданию инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству, сообщает РБК-Украина.
Что будет после подписания соглашения между Украиной и США: Шмыгаль рассказал о дальнейших шагах
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По словам Шмыгаля, после подписания соглашения:
- будет создана соответствующая делегация, которая будет утверждена решением Кабинета министров. Делегация, в свою очередь, получит соответствующие директивы;
- правительства Украины и США будут нарабатывать проект соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления нашей страны.
Следующие шаги прописаны законом Украины о международных договорах.
Договор о создании инвестиционного фонда
Как пояснил премьер, договор будет носить характер международного соглашения. Он будет утверждаться правительством и будет ратифицироваться Верховной Радой. В нем будут описаны все детали о том, как он будет работать.
Инвестиционный фонд будет управляться правительствами Украины и США. Киев, в свою очередь, будет вносить в фонд взносы от поступлений части ренты, лицензий, платежей за полезные ископаемые. В то же время, полезные ископаемые и собственность Украины не будут передаваться США и не являются вкладами в фонд.
Доходы, которые будут заработаны от недр, будут частично идти в наполнение фонда.
Напомним
«Минфин» писал, что Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, который будет наполняться совместно и в частности средствами по реализации украинских полезных ископаемых.
Ключевые позиции
По словам премьера, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:
- Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет управляться правительствами обеих наших стран.
- Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
- Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
- США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
- Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.
- В соглашении учтены обязательства Украины внутри евроинтеграционного процесса. То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.
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Отметим, что соглашение может быть подписано в пятницу, 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
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Комментарии - 5
ЄС пропонує угоду — ми підписуємо угоду з США, і говоримо про «євроінтеграцію» при цьому… потужніше нема куди, «логічна логіка» євроінтегруватися, відштовхуючи ЄС та обіймаючись з США…