Что будет после подписания соглашения между Украиной и США: Шмыгаль рассказал о дальнейших шагах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 февраля 2025, 16:27 Читати українською

Что будет после подписания соглашения между Украиной и США: Шмыгаль рассказал о дальнейших шагах

Соглашение о полезных ископаемых из США определяет рамочные условия для подписания будущего соглашения по созданию инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству, сообщает РБК-Украина.

Соглашение о полезных ископаемых из США определяет рамочные условия для подписания будущего соглашения по созданию инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.
Фото: AI

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По словам Шмыгаля, после подписания соглашения:

  • будет создана соответствующая делегация, которая будет утверждена решением Кабинета министров. Делегация, в свою очередь, получит соответствующие директивы;
  • правительства Украины и США будут нарабатывать проект соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления нашей страны.

Следующие шаги прописаны законом Украины о международных договорах.

Договор о создании инвестиционного фонда

Как пояснил премьер, договор будет носить характер международного соглашения. Он будет утверждаться правительством и будет ратифицироваться Верховной Радой. В нем будут описаны все детали о том, как он будет работать.

Инвестиционный фонд будет управляться правительствами Украины и США. Киев, в свою очередь, будет вносить в фонд взносы от поступлений части ренты, лицензий, платежей за полезные ископаемые. В то же время, полезные ископаемые и собственность Украины не будут передаваться США и не являются вкладами в фонд.

Доходы, которые будут заработаны от недр, будут частично идти в наполнение фонда.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, который будет наполняться совместно и в частности средствами по реализации украинских полезных ископаемых.

Ключевые позиции

По словам премьера, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:

  • Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет управляться правительствами обеих наших стран.
  • Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
  • Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
  • США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
  • Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.
  • В соглашении учтены обязательства Украины внутри евроинтеграционного процесса. То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

Читайте также: Зеленский: Соглашение с США не предусматривает долгов со стороны Украины

Отметим, что соглашение может быть подписано в пятницу, 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
28 февраля 2025, 16:31
#
Буде любов :)
+
+30
TAN72
TAN72
28 февраля 2025, 16:37
#
Сливают страну со всех сторон.
+
0
Я_ __
Я_ __
28 февраля 2025, 17:04
#
«В угоді враховані зобов’язання України в межах євроінтеграційного процесу.»

ЄС пропонує угоду — ми підписуємо угоду з США, і говоримо про «євроінтеграцію» при цьому… потужніше нема куди, «логічна логіка» євроінтегруватися, відштовхуючи ЄС та обіймаючись з США…
+
+15
malfar
malfar
28 февраля 2025, 17:58
#
От чого я їм не вірю???
+
+15
SergValin
SergValin
28 февраля 2025, 18:07
#
Даже странно. Они ведь никогда не обманывали!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами