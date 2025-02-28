Наследование биткоинов в кошельке Bitkey, SEC отменит иски против Consensys и Coinbase: что нового

SEC отменит иски против Consensys и Coinbase

Компания-разработчик криптокошелька MetaMask — Consensys — и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигли принципиального согласия по закрытию дела о нарушении законодательства о ценных бумагах MetaMask.

После утверждения Комиссией регулятор подаст в суд соглашение, которое фактически прекратит дело. Об этом сообщил основатель Consensys Джозеф Любин.

«Мы были готовы бороться с этим иском до конца, но рады такому результату. Ни одна компания не хочет быть объектом принудительного исполнения со стороны агентства, но это была наша обязанность и честь защищать разработчиков программного обеспечения для блокчейна в тот момент, когда это было наиболее необходимо», — подчеркнул Любин.

Кроме того, через неделю после принятого предварительного решения закрыть дело по криптобирже Coinbase ведомство подало совместное заявление с платформой о прекращении текущего гражданского иска.

«В последние годы Комиссия в большинстве своем выражала свою позицию относительно криптовалют из-за принудительных мер, не взаимодействуя с общественностью. Комиссии следует изменить свой подход и разработать политику в отношении криптовалют более открыто. Именно для этого создана рабочая группа», — подчеркнул исполняющий обязанности главы SEC Марк Уэда.

В кошелек Bitkey встроили функцию наследования биткоинов

Компания Block Джека Дорси (сооснователь Twitter) реализовала функцию наследования криптовалюты в аппаратном кошельке Bitkey.

Разработчики отметили, что в традиционных финансовых инструментах такой процесс регламентирован: достаточно указать бенефициаров и активы автоматически перейдут к ним после смерти собственника.

«Биткоин так не работает. Или, по меньшей мере, этого до сих пор не было. Передача законного права на монеты вашим друзьям и семье по завещанию это одно, но убедиться, что они действительно получат активы совсем другое», — подчеркнула команда.

Другой возможностью является самостоятельное хранение данных в аппаратных устройствах, на бумаге или в другом виде. При этом следует написать подробную инструкцию для наследников, от которых потребуются определенные технические знания. Утечка информации может привести к краже средств, подчеркнули разработчики.

Они стремились устранить зависимость от централизованных контрагентов и необходимость бенефициаров разбираться в основах блокчейна.

Новая опция Bitkey позволяет указать наследника без необходимости передачи PIN-кодов или сид-фраз при жизни. Обе стороны получают часть зашифрованного ключа. Один из фрагментов позволяет разблокировать второй в случае смерти.

Однако после подачи заявки на наследство запускается шестимесячный период безопасности. В течение этого времени владельцу монет будут поступать сообщения о поступившем запросе. Это выступает защитой от несанкционированного доступа к активам, если он еще жив.

После окончания периода бенефициар получает возможность перевести средства на свой аккаунт в Bitkey. Только тогда он может увидеть баланс.

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SEC разъяснила статус мемкоинов и предупредила о рисках

Мем-коины, как правило, не ценные бумаги и больше похожи на «коллекционные активы». Об этом говорится в заявлении Отдела корпоративных финансов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно документу, участникам рынка «смешных монет» не нужно регистрироваться в ведомстве. В SEC уточнили, что покупатели и владельцы таких активов не защищены законами о ценных бумагах.

При этом мошенничество с мемкоинами может стать основой для преследования другими регуляторами или правоохранительными органами.

Регулятор подчеркнул, что заявление не является руководством с юридической силой, а призвано объяснить применение законодательства о ценных бумагах к криптовалюте.

SEC добавила, что мем-токены, как правило, не пользуются полезностью, а их цена «имеет тенденцию к значительной волатильности». Также монеты не подходят под определение «инвестиционного контракта» согласно тесту Хауи, поскольку не предполагают получения дохода от управления или предпринимательской деятельности третьих лиц.

В заключение SEC отметила, что пока мемкоины остаются вне зоны традиционной регулировки. Однако ведомство продолжит следить за рисками, связанными с мошенничеством в данной области.

Отток с биткоин-ETF достиг $3 миллиардов в неделю

Биткоин-ETF от BlackRock (IBIT) зафиксировал рекордный чистый отток средств в размере $418,1 млн 26 февраля на фоне продолжающейся коррекции криптовалютного рынка. Семидневная полоса отрицательных показателей американских биткоин-ETF достигла отметки в $3 млрд.

Предыдущий рекорд дневного оттока BlackRock составил $332,6 млн и был зарегистрирован 2 января, перед ростом биткоина до исторического максимума более $109 000 в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Однако с момента запуска в январе 2024 года фонд зафиксировал всего 21 день с чистым оттоком средств.

Несмотря на потерю $741,1 млн на этой неделе, IBIT остается крупнейшим среди американских биткоин-ETF с совокупным чистым притоком более $40,2 млрд и активами в управлении в размере $51,6 млрд, согласно данным страницы The Block, отслеживающей iShares Bitcoin Trust.

Фонд BlackRock также доминирует по объему торгов, занимая 72% рынка или $4,1 млрд с $5,7 млрд торгов в среду, при этом активность остается повышенной на фоне волатильности цен.