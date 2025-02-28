Наследование биткоинов в кошельке Bitkey, SEC отменит иски против Consensys и Coinbase: что нового

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 февраля 2025, 12:55 Читати українською

Наследование биткоинов в кошельке Bitkey, SEC отменит иски против Consensys и Coinbase: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

SEC отменит иски против Consensys и Coinbase

Компания-разработчик криптокошелька MetaMask — Consensys — и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигли принципиального согласия по закрытию дела о нарушении законодательства о ценных бумагах MetaMask.

После утверждения Комиссией регулятор подаст в суд соглашение, которое фактически прекратит дело. Об этом сообщил основатель Consensys Джозеф Любин.

«Мы были готовы бороться с этим иском до конца, но рады такому результату. Ни одна компания не хочет быть объектом принудительного исполнения со стороны агентства, но это была наша обязанность и честь защищать разработчиков программного обеспечения для блокчейна в тот момент, когда это было наиболее необходимо», — подчеркнул Любин.

Кроме того, через неделю после принятого предварительного решения закрыть дело по криптобирже Coinbase ведомство подало совместное заявление с платформой о прекращении текущего гражданского иска.

«В последние годы Комиссия в большинстве своем выражала свою позицию относительно криптовалют из-за принудительных мер, не взаимодействуя с общественностью. Комиссии следует изменить свой подход и разработать политику в отношении криптовалют более открыто. Именно для этого создана рабочая группа», — подчеркнул исполняющий обязанности главы SEC Марк Уэда.

В кошелек Bitkey встроили функцию наследования биткоинов

Компания Block Джека Дорси (сооснователь Twitter) реализовала функцию наследования криптовалюты в аппаратном кошельке Bitkey.

Разработчики отметили, что в традиционных финансовых инструментах такой процесс регламентирован: достаточно указать бенефициаров и активы автоматически перейдут к ним после смерти собственника.

«Биткоин так не работает. Или, по меньшей мере, этого до сих пор не было. Передача законного права на монеты вашим друзьям и семье по завещанию это одно, но убедиться, что они действительно получат активы совсем другое», — подчеркнула команда.

Другой возможностью является самостоятельное хранение данных в аппаратных устройствах, на бумаге или в другом виде. При этом следует написать подробную инструкцию для наследников, от которых потребуются определенные технические знания. Утечка информации может привести к краже средств, подчеркнули разработчики.

Они стремились устранить зависимость от централизованных контрагентов и необходимость бенефициаров разбираться в основах блокчейна.

Новая опция Bitkey позволяет указать наследника без необходимости передачи PIN-кодов или сид-фраз при жизни. Обе стороны получают часть зашифрованного ключа. Один из фрагментов позволяет разблокировать второй в случае смерти.

Однако после подачи заявки на наследство запускается шестимесячный период безопасности. В течение этого времени владельцу монет будут поступать сообщения о поступившем запросе. Это выступает защитой от несанкционированного доступа к активам, если он еще жив.

После окончания периода бенефициар получает возможность перевести средства на свой аккаунт в Bitkey. Только тогда он может увидеть баланс.

Читайте также: Биткоин продолжил падение. Цена ниже $80 тысяч

SEC разъяснила статус мемкоинов и предупредила о рисках

Мем-коины, как правило, не ценные бумаги и больше похожи на «коллекционные активы». Об этом говорится в заявлении Отдела корпоративных финансов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно документу, участникам рынка «смешных монет» не нужно регистрироваться в ведомстве. В SEC уточнили, что покупатели и владельцы таких активов не защищены законами о ценных бумагах.

При этом мошенничество с мемкоинами может стать основой для преследования другими регуляторами или правоохранительными органами.

Регулятор подчеркнул, что заявление не является руководством с юридической силой, а призвано объяснить применение законодательства о ценных бумагах к криптовалюте.

SEC добавила, что мем-токены, как правило, не пользуются полезностью, а их цена «имеет тенденцию к значительной волатильности». Также монеты не подходят под определение «инвестиционного контракта» согласно тесту Хауи, поскольку не предполагают получения дохода от управления или предпринимательской деятельности третьих лиц.

В заключение SEC отметила, что пока мемкоины остаются вне зоны традиционной регулировки. Однако ведомство продолжит следить за рисками, связанными с мошенничеством в данной области.

Отток с биткоин-ETF достиг $3 миллиардов в неделю

Биткоин-ETF от BlackRock (IBIT) зафиксировал рекордный чистый отток средств в размере $418,1 млн 26 февраля на фоне продолжающейся коррекции криптовалютного рынка. Семидневная полоса отрицательных показателей американских биткоин-ETF достигла отметки в $3 млрд.

Предыдущий рекорд дневного оттока BlackRock составил $332,6 млн и был зарегистрирован 2 января, перед ростом биткоина до исторического максимума более $109 000 в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Однако с момента запуска в январе 2024 года фонд зафиксировал всего 21 день с чистым оттоком средств.

Несмотря на потерю $741,1 млн на этой неделе, IBIT остается крупнейшим среди американских биткоин-ETF с совокупным чистым притоком более $40,2 млрд и активами в управлении в размере $51,6 млрд, согласно данным страницы The Block, отслеживающей iShares Bitcoin Trust.

Фонд BlackRock также доминирует по объему торгов, занимая 72% рынка или $4,1 млрд с $5,7 млрд торгов в среду, при этом активность остается повышенной на фоне волатильности цен.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами