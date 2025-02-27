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27 февраля 2025, 11:39 Читати українською

НБУ настаивает на лицензировании деятельности Revolut

Национальный банк Украины отметил необходимость лицензирования деятельности британского необанка Revolut на украинском рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины отметил необходимость лицензирования деятельности британского необанка Revolut на украинском рынке.

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Revolut предоставляет услуги украинским пользователям через свою литовскую компанию Revolut Bank UAB, деятельность которой регулируется Банком Литвы и Европейским центральным банком.

Согласно закону Украины «О банках и банковской деятельности» единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины есть образование филиала иностранного банка или получение банковской лицензии в Украине.

Любая из этих форм требует разрешения Нацбанка. При рассмотрении заявки на открытие филиала или получение лицензии НБУ осуществляет комплексную оценку деловой репутации учредителя, его финансового состояния и предложенной бизнес-модели.

«Вопрос о начале деятельности иностранного игрока на украинском банковском рынке также предмет консультаций с органом банковского надзора страны происхождения такого субъекта», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что сегодня Revolut Bank UAB не получал никаких лицензий или разрешений от НБУ, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности.

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«Мы поддерживаем открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий, но считаем целесообразным отметить, что все участники рынка должны действовать в рамках законодательных и регуляторных требований», — отметили в НБУ.

Защита прав потребителей

Также НБУ обращает внимание украинских граждан, что нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.

Реакция Гороховского

Соучредитель monobank Олег Гороховский прокомментировал ситуацию. По его словам, так называемый «выход» Revolut на украинский рынок на самом деле является банальным нарушением украинских законов.

«Revolut не обращался к регулятору, не получал никаких разрешений и действует на украинском рынке незаконно. Мы были бы рады видеть Revolut в Украине, но делать это нужно с уважением к украинским законам. Нигде в мире такой „выход на рынок“ был бы невозможен. Да что там говорить нас не пустили в Польшу вообще без всякого на то основания, а здесь Revolut ведет себя так, будто украинские законы вообще не заслуживают никакого внимания», — написал он в Telegram.

Гороховский добавил, что уважает и поддерживает принципиальную позицию НБУ.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 18

+
+15
Я_ __
Я_ __
27 февраля 2025, 12:05
#
«Також НБУ звертає увагу українських громадян, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.»

За це револют і люблять, бо можна вільно поповнювати нормальних брокерів на фондових біржах і так далі))
+
0
Три літри
Три літри
27 февраля 2025, 12:13
#
Так Револют ще до НБУ сказав що хоче отримати ліцензію. Ну то зв’яжіться з ними, підкажіть що треба робити. Як діти.
+
+30
Три літри
Три літри
27 февраля 2025, 12:16
#
У зв’язку з офіційною заявою компанії Revolut щодо виходу на український банківський ринок

Брехня, револют таке не заявляв.

Він заявив лише про те що послуги доступні українським резидентам
"
Revolut offers services for Ukrainian residents, announces new donation campaign and special edition Clear Sky card

Revolut, the global financial app with more than 50 million customers worldwide, has today announced expansion of its services to Ukrainians along with a new international donation campaign for Ukraine which features a special edition Clear Sky card
"

https://www.revolut.com/news/revolut_offers_services_for_ukrainian_residents_announces_new_donation_campaign_and_special_edition_clear_sky_card/
+
+15
Три літри
Три літри
27 февраля 2025, 12:19
#
Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні.

Револют не веде банківську діяльність на теріторії України, не пропонує українцям рахунки в гривні, перекази через СЕП та інші локальні банківські послуги.
+
+12
Три літри
Три літри
27 февраля 2025, 12:20
#
З огляду на сформовану позицію та в межах наданих законодавством повноважень Національний банк України підкреслює, що діятиме в межах визначеного законодавством пруденційного мандату та вживатиме усіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи України

Чекаємо від НБУ заборони переказів валюти за кордон: треба ж ще якось обмежити своїх громодян
+
+55
Дядя Бодя
Дядя Бодя
27 февраля 2025, 12:51
#
Я вчора писав що легко революту не буде. Ну що, Три літри, і далі впевнений в тому що наш непереможний НБУ можно ігнорити? Далі або отримують ліцензію (але не факт що дадуть) або провайдери заблокують доступ для скачки додатка револют.
+
0
Три літри
Три літри
27 февраля 2025, 13:42
#
Ну що, Три літри, і далі впевнений в тому що наш непереможний НБУ можно ігнорити?

Револют сказав що подасть заявку на ліцензію. Сказав він ще кілька тижнів тому.
https://forbes.ua/news/revolut-planue-otrimati-bankivsku-litsenziyu-v-ukraini-ta-zapustiti-grivneviy-rakhunok-12022025-27097
Де ти тут розгледів ігнорування НБУ?

Ти краще розкажи що два тижні робили в НБУ? Чому їх тупа заява вийшла лише зараз?

Далі або отримують ліцензію (але не факт що дадуть)

От по тому дадуть чи ні і можна буде судити про щось. А зараз ти намагається обговорювати тупу заяву держустанови і дії яких ще не було.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
27 февраля 2025, 13:50
#
А куда и зачем сотрудникам НБУ спешить…
Зарплату платят и это главное…
+
0
Я_ __
Я_ __
27 февраля 2025, 15:27
#
Дядя Бодя

«або провайдери заблокують доступ для скачки додатка револют.»

наче в Україні не вміють користуватися впн))) наче це вперше до чогось блокують доступ, чим потім успішно користуються українці)))
+
+15
Три літри
Три літри
27 февраля 2025, 15:43
#
Дядя Бодя великий експер з усіх тем, в тому числі і зі скачування застосунків 😁
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 февраля 2025, 15:44
#
Дядя Бодя
«або провайдери заблокують доступ для скачки додатка револют.»

Зачем нести в массы очередной бред …
У НБУ нет прав на какие-либо ограничения в сети интернет…
+
+45
glan
glan
27 февраля 2025, 13:50
#
Блин, как дети малые. Революту нет нужды получать лицензию НБУ для обслуживания укр. резидентов. А нацбанк своими дыбильными ограничениями сделал Революту нишу рынка, которую Револют прекрасно займет. Пока в НБУ (и не только в НБУ) сидят тупоголовые, которые ждут, когда к ним придут со взяткой и не понимают, что ситуация поменялась, границы размываются и ограничения в коммуникации и в платежах не работают — до тех пор будет наша страна в ж…
+
+30
Три літри
Три літри
27 февраля 2025, 14:23
#
💯 % повністю погоджуюсь

Мав рахунки в польських банках і в одному маю досі. Так банки надсилають свої картки на адресу в Україні. Хіба тут є якийсь кримінал?

До слова після 2022 року купа українських банків так само відправляють картки закордон. В принципі і відкрити рахунок в українському банку тепер можна з-за кордону.

Єдина різниця між відкриттям рахунку в українському банку і в Революті що в останньому можна відкрити рахунок навіть якщо новий клієнт не є резидентом є Великої Британії чи ЄС. Так в принципі і польських банках я рахунки відкривав (ще до COVID) не маючи статусу резидента в Польщі. Все це залежить лише від законодавства країни в якій зареєстрований банк, а не від законодавства країни громадянства клієнта.
+
+15
glan
glan
27 февраля 2025, 15:17
#
Прекрасно понимаю, почему всполошился Гороховский. Оплату своих услуг для нерезидентов (а это всё IT) теперь украинские программисты могут направлять в европейскую юрисдикцию. И никакой ТЦК не арестует этот счёт, если программист на повестки не реагирует. И никакой Моно банк не нужен от слова совсем. Извините господа банкиры, это рынок. Кто первый нашел нишу, тот и кушает черную икру.
+
0
Я_ __
Я_ __
27 февраля 2025, 15:29
#
Glan

ну так, це історія буде аналогічна з бінансіком, де умовні Нігерії і хтось там ще, вимагають мільярдних виплат за начебто якісь порушення))) просто НБУ хочеться вдавати з себе великих і «потужних»))
+
+30
veritas69
veritas69
27 февраля 2025, 14:21
#
Українські закони взагалі не заслуговують на жодну увагу
+
0
Mini Mi
Mini Mi
27 февраля 2025, 15:46
#
Ну вот, нацбанк расстроил бедную трехлитровую баночку, которая тут с пеной изо рта всем доказывала что револьту лицензия не нужна.
+
+15
Три літри
Три літри
27 февраля 2025, 15:48
#
Вона йому не нужна, як і приблизна 300 іншим британським банкам, 30 польським та тисячам банків з 200 країн світу. Ти мав би з цього радіти, але ж тобі аби посперечатися 😁

Я вже два місяці користуюсь картками цього банку і якось без ліцензії НБУ все працює — дивина, скажи?
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