Национальный банк Украины отметил необходимость лицензирования деятельности британского необанка Revolut на украинском рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ настаивает на лицензировании деятельности Revolut
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Revolut предоставляет услуги украинским пользователям через свою литовскую компанию Revolut Bank UAB, деятельность которой регулируется Банком Литвы и Европейским центральным банком.
Согласно закону Украины «О банках и банковской деятельности» единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины есть образование филиала иностранного банка или получение банковской лицензии в Украине.
Любая из этих форм требует разрешения Нацбанка. При рассмотрении заявки на открытие филиала или получение лицензии НБУ осуществляет комплексную оценку деловой репутации учредителя, его финансового состояния и предложенной бизнес-модели.
«Вопрос о начале деятельности иностранного игрока на украинском банковском рынке также предмет консультаций с органом банковского надзора страны происхождения такого субъекта», — говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что сегодня Revolut Bank UAB не получал никаких лицензий или разрешений от НБУ, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности.
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«Мы поддерживаем открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий, но считаем целесообразным отметить, что все участники рынка должны действовать в рамках законодательных и регуляторных требований», — отметили в НБУ.
Защита прав потребителей
Также НБУ обращает внимание украинских граждан, что нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.
Реакция Гороховского
Соучредитель monobank Олег Гороховский прокомментировал ситуацию. По его словам, так называемый «выход» Revolut на украинский рынок на самом деле является банальным нарушением украинских законов.
«Revolut не обращался к регулятору, не получал никаких разрешений и действует на украинском рынке незаконно. Мы были бы рады видеть Revolut в Украине, но делать это нужно с уважением к украинским законам. Нигде в мире такой „выход на рынок“ был бы невозможен. Да что там говорить нас не пустили в Польшу вообще без всякого на то основания, а здесь Revolut ведет себя так, будто украинские законы вообще не заслуживают никакого внимания», — написал он в Telegram.
Гороховский добавил, что уважает и поддерживает принципиальную позицию НБУ.
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Комментарии - 18
За це револют і люблять, бо можна вільно поповнювати нормальних брокерів на фондових біржах і так далі))
Брехня, револют таке не заявляв.
Він заявив лише про те що послуги доступні українським резидентам
"
Revolut offers services for Ukrainian residents, announces new donation campaign and special edition Clear Sky card
…
Revolut, the global financial app with more than 50 million customers worldwide, has today announced expansion of its services to Ukrainians along with a new international donation campaign for Ukraine which features a special edition Clear Sky card
"
https://www.revolut.com/news/revolut_offers_services_for_ukrainian_residents_announces_new_donation_campaign_and_special_edition_clear_sky_card/
Револют не веде банківську діяльність на теріторії України, не пропонує українцям рахунки в гривні, перекази через СЕП та інші локальні банківські послуги.
Чекаємо від НБУ заборони переказів валюти за кордон: треба ж ще якось обмежити своїх громодян
Револют сказав що подасть заявку на ліцензію. Сказав він ще кілька тижнів тому.
https://forbes.ua/news/revolut-planue-otrimati-bankivsku-litsenziyu-v-ukraini-ta-zapustiti-grivneviy-rakhunok-12022025-27097
Де ти тут розгледів ігнорування НБУ?
Ти краще розкажи що два тижні робили в НБУ? Чому їх тупа заява вийшла лише зараз?
Далі або отримують ліцензію (але не факт що дадуть)
От по тому дадуть чи ні і можна буде судити про щось. А зараз ти намагається обговорювати тупу заяву держустанови і дії яких ще не було.
Зарплату платят и это главное…
«або провайдери заблокують доступ для скачки додатка револют.»
наче в Україні не вміють користуватися впн))) наче це вперше до чогось блокують доступ, чим потім успішно користуються українці)))
«або провайдери заблокують доступ для скачки додатка револют.»
Зачем нести в массы очередной бред …
У НБУ нет прав на какие-либо ограничения в сети интернет…
Мав рахунки в польських банках і в одному маю досі. Так банки надсилають свої картки на адресу в Україні. Хіба тут є якийсь кримінал?
До слова після 2022 року купа українських банків так само відправляють картки закордон. В принципі і відкрити рахунок в українському банку тепер можна з-за кордону.
Єдина різниця між відкриттям рахунку в українському банку і в Революті що в останньому можна відкрити рахунок навіть якщо новий клієнт не є резидентом є Великої Британії чи ЄС. Так в принципі і польських банках я рахунки відкривав (ще до COVID) не маючи статусу резидента в Польщі. Все це залежить лише від законодавства країни в якій зареєстрований банк, а не від законодавства країни громадянства клієнта.
ну так, це історія буде аналогічна з бінансіком, де умовні Нігерії і хтось там ще, вимагають мільярдних виплат за начебто якісь порушення))) просто НБУ хочеться вдавати з себе великих і «потужних»))
Я вже два місяці користуюсь картками цього банку і якось без ліцензії НБУ все працює — дивина, скажи?