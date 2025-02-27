НБУ настаивает на лицензировании деятельности Revolut

Национальный банк Украины отметил необходимость лицензирования деятельности британского необанка Revolut на украинском рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Revolut предоставляет услуги украинским пользователям через свою литовскую компанию Revolut Bank UAB, деятельность которой регулируется Банком Литвы и Европейским центральным банком.

Согласно закону Украины «О банках и банковской деятельности» единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины есть образование филиала иностранного банка или получение банковской лицензии в Украине.

Любая из этих форм требует разрешения Нацбанка. При рассмотрении заявки на открытие филиала или получение лицензии НБУ осуществляет комплексную оценку деловой репутации учредителя, его финансового состояния и предложенной бизнес-модели.

«Вопрос о начале деятельности иностранного игрока на украинском банковском рынке также предмет консультаций с органом банковского надзора страны происхождения такого субъекта», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что сегодня Revolut Bank UAB не получал никаких лицензий или разрешений от НБУ, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности.

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«Мы поддерживаем открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий, но считаем целесообразным отметить, что все участники рынка должны действовать в рамках законодательных и регуляторных требований», — отметили в НБУ.

Защита прав потребителей

Также НБУ обращает внимание украинских граждан, что нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.

Реакция Гороховского

Соучредитель monobank Олег Гороховский прокомментировал ситуацию. По его словам, так называемый «выход» Revolut на украинский рынок на самом деле является банальным нарушением украинских законов.

«Revolut не обращался к регулятору, не получал никаких разрешений и действует на украинском рынке незаконно. Мы были бы рады видеть Revolut в Украине, но делать это нужно с уважением к украинским законам. Нигде в мире такой „выход на рынок“ был бы невозможен. Да что там говорить нас не пустили в Польшу вообще без всякого на то основания, а здесь Revolut ведет себя так, будто украинские законы вообще не заслуживают никакого внимания», — написал он в Telegram.

Гороховский добавил, что уважает и поддерживает принципиальную позицию НБУ.