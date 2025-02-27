Взлом Bybit произошел из-за компрометации учетных данных Safe, биткоин может опуститься до $73 тысяч: что нового

Binance прекращает поддержку торговых пар с гривной для BNB и ETH

Криптовалютная биржа Binance объявила, что с 28 февраля больше не будет поддерживать торговые пары BNB/UAH и ETH/UAH.

Binance объясняет это регулярным мониторингом ликвидности и необходимостью поддержки стабильной торговой среды. Компания призывает трейдеров обновить или отменить свои спот-боты до момента прекращения торгов во избежание финансовых потерь.

Удаление гривневых пар означает, что украинским трейдерам придется использовать промежуточные активы для конвертации, что может привести к дополнительным комиссиям и увеличению влияния рыночных колебаний.

Биткоин может опуститься до $73 тысяч — Matrixport

С технической точки зрения биткоин может откатиться к ближайшему уровню поддержки в $73 000. Об этом заявили эксперты аналитической компании Matrixport.

Они добавили, что поведение институциональных трейдеров все больше влияет на формирование цены первой криптовалюты.

«Уолл-стрит стал важным игроком на рынке биткоина, и при сохранении его доминирования на уровне 60% он остается главным индикатором для всего крипторынка», — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты отметили, что падение биткоина было вызвано опасениями относительно предложенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из ЕС, а также возможной шестимесячной отсрочкой консультаций по стратегическому биткоину-резерву.

К моменту написания новости цена первой криптовлаюты составляет около $86 000.

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Взлом Bybit произошел из-за компрометации учетных данных Safe — отчет

По данным Sygnia, атакующие внедрили вредоносный JavaScript-код в ресурсы Safe (Wallet), размещенные в облаке AWS S3. Он запустился во время взаимодействия с контрактными адресами Bybit и одним неизвестным кошельком, указывающим на тщательно спланированную операцию.

Злоумышленники действовали быстро: через несколько минут после получения контроля за активами они удалили модифицированные файлы, заменив их на исходные версии. Таким образом, хакеры стремились скрыть следы взлома, считают аналитики.

Однако следователям удалось найти сохраненные данные на устройствах подписантов, указавших на изменения, внесенные 19 февраля 2025 года. Анализ этой информации показал, что введенный преступниками код дал возможность подменить адрес получателя в момент утверждения транзакции.

Команда Safe (Wallet) подтвердила заключения экспертов. Разработчики заверили, что полностью изменили конфигурацию инфраструктуры, пересобрали ключевые компоненты и изменили все учетные данные для устранения атаки вектора. По их словам, инфраструктура биржи не подвергалась взлому.

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SEC рассмотрит заявку о стейкинге Ethereum для фондов Grayscale

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла к рассмотрению заявку биржи NYSE Arca о разрешении стейкинга Ethereum для ETF от Grayscale.

Предложенное в документе изменение дает Grayscale Ethereum Trust ETF и Grayscale Ethereum Mini Trust ETF право участвовать в механизме валидации Proof-of-Stake и получать вознаграждение за стейкинг монет под контролем фондов «для максимизации прибыли фонда и его акционеров».

«Разрешение на стейкинг принесет пользу инвесторам, поскольку позволит трастам реализовать свои права на дополнительные ETH и поможет лучше отслеживать доходы, связанные с хранением монет», — говорится в заявке.

Авторы подчеркнули, что предложенная деятельность отличается от «делегированного стейкинга» и модели staking-as-a-service, которые, по мнению Комиссии, «имели в виду незаконное предложение ценных бумаг».

Заниматься стейкингом будет только Grayscale. Объединение ETH в пул с монетами других организаций и делегирование не предусмотрено. Однако слияние с другими активами допускается на уровне стейкинг-провайдера.

Активы будут оставаться на кошельках фондов под управлением кастодиана — Coinbase Custody Trust Company.