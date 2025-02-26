Реальная стоимость помощи США Украине втрое ниже официальных оценок — исследование

Общая стоимость американской военной помощи Украине значительно ниже, чем заявлено официально. Вместо $65,9 млрд, которые называются в США, фактическая сумма оценивается в $18,3 млрд. Об этом говорится в исследовании Economists for Ukraine.

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Отмечается, что основная причина разногласий — завышенная оценка старых запасов вооружений США.

Министерство обороны заявило, что переданное оборудование стоит $31 млрд, но исследователи оценивают его реальную стоимость в $12,5 млрд. Значительная часть техники была списана, а ее использование в бою ограничено, что еще больше снижает его стоимость.

Косвенная передача оборудования через страны-союзники, в частности Польшу, составляет около $20 млрд. оборонных инвестиций, но только $340 млн из них непосредственно достались Украине.

За три года полномасштабной войны США предоставили Украине $50,9 млрд. Из них $32,6 млрд ушли на бюджетную поддержку — зарплаты, пенсии и другие расходы, возмещаемые через механизмы Всемирного банка и USAID.

«Публичные рассказы о помощи Украине часто не учитывают разницу между ассигнованиями и фактически предоставленной помощью», — отмечается в исследовании.

Во-вторых, значительная часть средств идет по заказу новых систем вооружений в США, но поставки происходят с большими задержками. Из выделенных $12,1 млрд на закупку нового оборудования реальная стоимость помощи для Украины оценивается лишь в $5,5 млрд.

Также часть американской помощи предоставляется в виде кредитов и гарантий. К примеру, США использовали замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине и Молдове на $25 млрд.

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В общем, в исследовании делается вывод, что фактическая стоимость военной помощи США в Украине составляет $18,3 млрд, тогда как еще $32,6 млрд было предоставлено в виде бюджетной помощи, в основном через механизмы возмещения расходов.

Таким образом, общая стоимость оказанной помощи за три года составила $50,9 млрд — в среднем около $17 млрд в год.

Отмечается, что это соответствует только 0,25% федерального бюджета США. Для сравнения, это примерно столько же, сколько Вашингтон тратит на содержание и энергообеспечение правительственных построек.

Отдельно авторы отчета отмечают, что Украина тщательно контролирует все поступления. Благодаря электронной системе управления можно отследить каждую израсходованную гривну — от зарплат госслужащих до закупки офисной бумаги. Проведённые аудиты не выявили злоупотреблений или аномалий в использовании международной помощи.