Банки в январе снова ввезли в Украину рекордный объем наличной валюты

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2025 года, составил $1,769 млрд. Это максимальный уровень с января прошлого года, когда банки ввезли $1864 млрд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.