Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2025 года, составил $1,769 млрд. Это максимальный уровень с января прошлого года, когда банки ввезли $1864 млрд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Банки в январе снова ввезли в Украину рекордный объем наличной валюты
По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на $1,316 млрд, наличных евро — на $450 млн.
При этом банки вывезли наличную валюту на $131 млн.
Читайте также: Спрос населения на валюту растет: в январе украинцы купили более $900 млн
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2