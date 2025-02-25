Электромобили и гибриды — главные драйверы роста авторынка ЕС в январе

В январе 2025 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС сократилось в годовом исчислении на 2,6% — до 831,2 тыс. ед. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

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Крупнейшие рынки Евросоюза зафиксировали падение январского спроса на новые автомобили:

во Франции (-6,2%),

в Италии (-5,8%),

в Германии (-2,8%).

У Испании наоборот был рост на 5,3%.

Положительную динамику продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили (BEV) и гибриды (HEV).

Причем гибриды (HEV) охватили наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей — почти 35%.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

Гибриды (HEV) — 290 014 ед. (+18%);

Бензиновые авто — 244 763 ед. (-19%);

Электромобили (BEV) — 124 341 ед. (+34%);

Дизельные — 82 942 ед. (-27%);

Плагин-гибриды — 61 406 ед. (-8%);

Прочие — 27 735 ед. (-16%).

Электромобили и гибриды

В январе 2025 года продажи новых электромобилей выросли на 34% до 124 341 ед., захватив 15% доли рынка.

Три из четырех крупнейших рынков в регионе, на которые приходится 64% всех регистраций электромобилей, зафиксировали значительный двузначный прирост: Германия (+53,5%), Бельгия (+37,2%) и Нидерланды (+28,2%), тогда как во Франции наблюдалось небольшое снижение на -0,5.

В январе количество новых регистраций гибридных авто в ЕС выросло на 18,4%, благодаря значительному росту на четырех крупнейших рынках: Франции (+52,2%), Испании (+23,5%), Германии (+13,7%) и Италии (+10,6%). В первый месяц 2025 года было зарегистрировано 290 014 гибридных автомобилей, что составляет 34,9% доли рынка ЕС.

В январе 2025 года количество подключаемых к электросети гибридных авто снизилось на 8,5% до 61 406 единиц. Это понижение было обусловлено в основном значительным сокращением на ключевых рынках, таких как Бельгия (-66,6%) и Франция (-54%).

В результате плагин-гибриды сейчас составляют 7,4% общего объема продаж автомобилей в ЕС.

Бензиновые и дизельные авто

В январе 2025 г. количество регистраций бензиновых автомобилей существенно снизилось на 18,9%, причем на всех основных рынках. Франция испытала наибольшее падение, где регистрация упала на 28,2%, за ней следуют Германия (-23,7%), Италия (-17%) и Испания (-11,1%).

Из 244 763 новых авто, зарегистрированных в прошлом месяце, доля рынка бензиновых авто упала до 29,4% по сравнению с 35,4% в том же месяце прошлого года.

Аналогично рынок дизельных автомобилей сократился на 27%, в результате чего в январе этого года доля дизельных авто на рынке составила 10%. В целом на большинстве рынков ЕС наблюдалось двусмысленное сокращение.

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