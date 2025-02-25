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25 февраля 2025, 16:02 Читати українською

Электромобили и гибриды — главные драйверы роста авторынка ЕС в январе

В январе 2025 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС сократилось в годовом исчислении на 2,6% — до 831,2 тыс. ед. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

В январе 2025 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС сократилось в годовом исчислении на 2,6% - до 831,2 тыс.
Фото: pixabay.com

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Крупнейшие рынки Евросоюза зафиксировали падение январского спроса на новые автомобили:

  • во Франции (-6,2%),
  • в Италии (-5,8%),
  • в Германии (-2,8%).

У Испании наоборот был рост на 5,3%.

Положительную динамику продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили (BEV) и гибриды (HEV).

Причем гибриды (HEV) охватили наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей — почти 35%.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

  • Гибриды (HEV) — 290 014 ед. (+18%);
  • Бензиновые авто — 244 763 ед. (-19%);
  • Электромобили (BEV) — 124 341 ед. (+34%);
  • Дизельные — 82 942 ед. (-27%);
  • Плагин-гибриды — 61 406 ед. (-8%);
  • Прочие — 27 735 ед. (-16%).

Электромобили и гибриды

В январе 2025 года продажи новых электромобилей выросли на 34% до 124 341 ед., захватив 15% доли рынка.

Три из четырех крупнейших рынков в регионе, на которые приходится 64% всех регистраций электромобилей, зафиксировали значительный двузначный прирост: Германия (+53,5%), Бельгия (+37,2%) и Нидерланды (+28,2%), тогда как во Франции наблюдалось небольшое снижение на -0,5.

В январе количество новых регистраций гибридных авто в ЕС выросло на 18,4%, благодаря значительному росту на четырех крупнейших рынках: Франции (+52,2%), Испании (+23,5%), Германии (+13,7%) и Италии (+10,6%). В первый месяц 2025 года было зарегистрировано 290 014 гибридных автомобилей, что составляет 34,9% доли рынка ЕС.

В январе 2025 года количество подключаемых к электросети гибридных авто снизилось на 8,5% до 61 406 единиц. Это понижение было обусловлено в основном значительным сокращением на ключевых рынках, таких как Бельгия (-66,6%) и Франция (-54%).

В результате плагин-гибриды сейчас составляют 7,4% общего объема продаж автомобилей в ЕС.

Бензиновые и дизельные авто

В январе 2025 г. количество регистраций бензиновых автомобилей существенно снизилось на 18,9%, причем на всех основных рынках. Франция испытала наибольшее падение, где регистрация упала на 28,2%, за ней следуют Германия (-23,7%), Италия (-17%) и Испания (-11,1%).

Из 244 763 новых авто, зарегистрированных в прошлом месяце, доля рынка бензиновых авто упала до 29,4% по сравнению с 35,4% в том же месяце прошлого года.

Аналогично рынок дизельных автомобилей сократился на 27%, в результате чего в январе этого года доля дизельных авто на рынке составила 10%. В целом на большинстве рынков ЕС наблюдалось двусмысленное сокращение.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
25 февраля 2025, 16:10
#
Продажі електромобілів Tesla по всій Європі у січні впали на 45%, у той час як в світі спостерігається сплеск попиту на повністю електричні авто. Про це повідомляє Bloomberg.
За даними Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), очолювана мільярдером Ілоном Маском американська компанія продала в країнах Європи лише 9945 авто, тоді як рік тому вдалося реалізувати 18 161 електромобіль.
У Німеччині в січні зареєстровали лише 1277 нових автомобілів Tesla — це найгірший показник з липня 2021 року. Якщо казати про Францію, то у цій країні падіння продажу склало 63%, що є антирекордом з серпня 2022 року. Також зазначається, що у Британії Tesla вперше поступилася китайському бренду BYD.
В агентстві поділилися, що одна з причин такої динаміки — перехід на нові виробничі лінії для електрокросовера Model Y, який є найбільш популярною моделлю Tesla. До цього додались «‎суперечливі"‎ заяви Ілона Маска щодо політики лідерів ряду європейських країн.
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0
bonv
bonv
25 февраля 2025, 16:11
#
Найпопулярнішим автомобілем в Німеччині, яка є найбільшим ринком ЄС, став Volkswagen Golf. На другій позиції знаходиться Volkswagen Tiguan, на третій — Volkswagen T-Roc.
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