SEC закрыла расследование против Robinhood, хакеры вывели из криптонеобанка Infini $49 млн: что нового

SEC закрыла расследование против Robinhood

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально прекратила расследование деятельности криптовалютной платформы Robinhood, после того, как в мае 2024 года сообщила о потенциальном иске.

«Мы приветствуем решение SEC закрыть это расследование без санкций. Давайте будем честными — это расследование вообще не должно было быть открыто. Robinhood всегда уважала и будет уважать федеральные законы о ценных бумагах и никогда не разрешала транзакции с ценными бумагами», — заявил главный юридический директор компании Robinhood Дэн Галлагер.

Кроме того, в сообщении говорится, что Robinhood давно не соглашается с тем, что большинство транзакций с цифровыми активами подпадают под действие федерального законодательства о ценных бумагах.

Также в компании отметили, что Robinhood принимала сложные решения, чтобы не предоставлять определенные продукты, признаваемые SEC под руководством предыдущего главы Гэри Генслера ценными бумагами.

По словам команды, платформа стремится содействовать созданию более прозрачной и адаптированной регуляторной среды для цифровых активов и надеется на сотрудничество с SEC под руководством новой администрации.

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Отток средств из криптопродуктов вырос до $508 миллионов

В период с 17 по 21 февраля 2025 г. отток капитала из криптопродуктов составил $508 млн, за последние две недели показатель вырос до около $924 млн. Перед этим за 18 недель в криптофонды поступило в общей сложности $29 млрд, говорится в еженедельном отчете CoinShares.

Эксперты считают, что негативные показатели обусловлены осторожностью инвесторов после инаугурации президента США Дональда Трампа и неопределенности торговых пошлин, инфляции и монетарной политики.

«Это также заметно в снижении торговой активности: объем торгов за неделю сократился с $22 млрд до $13 млрд», — говорится в сообщении.

В CoinShares заявили, что биткоин стал основным объектом продаж, потеряв $571 млн, в остальных продуктах на базе альтоинов положительные показатели.

Однако выделяется XRP с притоком средств на сумму $38,3 млн, а общий объем инвестиций в продукты на базе актива с середины ноября 2024 года достиг $819 млн, что отражает надежды инвесторов на возможное прекращение судебного иска со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Регионально основной отток наблюдался в США — $560 млн. В то же время, в Европе инвесторы сохранили позитивное настроение, и регион продолжил демонстрировать стабильный приток капитала — в частности, в Германии и Швейцарии он составил $30,5 млн и $15,8 млн соответственно.

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В Монтане отклонили законопроект о создании биткоин-резерва из-за беспокойства по поводу спекуляций

Законодательная инициатива штата Монтана по созданию биткоин-резерва HB 429 не прошла второе чтение в Палате представителей.

Несмотря на тот факт, что голосование было в значительной степени партийным, большинство республиканцев высказались против законопроекта, поэтому с результатом 41−59 у штата «фактически мертвый» билль.

Критики возражали против использования средств из общего фонда, называя это действие «спекуляцией с деньгами налогоплательщиков».

«Это все еще деньги налогоплательщиков, и мы отвечаем за них, поэтому должны их защищать. […] Такие инвестиции слишком рискованны», — заявил представитель штата Стивен Келли во время сессии Палаты представителей штата Монтана.

Кроме того, представитель Билл Мерсер также не поддержал идею разрешить Инвестиционному совету Монтаны вкладывать в криптовалюты и невзаимозаменяемые токены в связи с тем, что это якобы представляет собой спекулятивные действия.

Хакеры вывели из криптонеобанка Infini $49 миллионов

Криптовалютный необанк Infini пострадал от хакерской атаки, в результате которой проект потерял 49 млн USDC. Об этом сообщили эксперты Cyvers.

Они отметили, что ранее хакер разрабатывал смарт-контракт для проекта Infini, а после завершения работы тайно сохранил за собой права администратора. По данным Cyvers, злоумышленник совершил атаку через 100 дней после конца взаимодействия с Infini.

«Он профинансировал свой адрес через Tornado Cash, направил небольшую транзакцию в Ethereum для оплаты газа и совершил эксплойт, выведя все средства», — говорится в заявлении.

В Lookonchain отметили, что хакер обменял 49,5 млн. USDC на DAI и купил 17 696 ETH, а впоследствии перевел активы на новый кошелек.

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