ЕС также предлагает Украине партнерство в сфере полезных ископаемых

Европейский Союз предложил Украине заключить соглашение о поставках критически важных материалов. Предложение было озвучено во время визита в Киев 24 февраля европейского комиссара по промышленной стратегии Стефана Сежурне и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, сообщает издание Barrons.

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Высокопоставленный европейский чиновник назвал потенциальное соглашение «беспроигрышным» для обеих сторон.

Европейский комиссар отметил, что Украина может обеспечить Европу 21 из 30 критически важных материалов. Это может стать основой взаимовыгодного партнерства. Встреча, на которой было сделано это заявление, состоялась в третью годовщину полномасштабного вторжения россии.

«Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, состоит в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не будет взаимовыгодным», — подчеркнул европейский комиссар.

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