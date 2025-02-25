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25 февраля 2025, 9:38 Читати українською

В НБУ назвали причины роста инфляции в январе

Инфляция продолжила расти и в январе. Основными факторами являются низкие урожаи в прошлом году, а также низкая база сравнения. Об этом на конференции FinYear рассказала первая заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Инфляция продолжила расти и в январе.
Фото: "Минфин"

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Рост инфляции

По ее словам, «есть и более фундаментальные факторы роста инфляции».

«В частности, рост расходов бизнеса из-за увеличения стоимости энергоресурсов, дополнительных затрат на альтернативные источники энергообеспечения и роста затрат на заработную плату, прежде всего из-за нехватки персонала. Все эти факторы ускорили инфляцию», — уточнила Рожкова.

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По ее словам, в НБУ ожидают, что инфляция достигнет своего пика уже в середине года, а со второго полугодия начнет постепенно снижаться.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в январе 2025 года рост потребительских цен ускорился до 12,9% в годовом измерении. В месячном исчислении цены выросли на 1,2%.

Основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза был более существенный рост как административно регулируемых цен на товары и услуги, так и стоимости рыночных услуг из-за дальнейшего роста производственных затрат, в частности энергообеспечения и оплаты труда, а также налоговых и регуляторных изменений.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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