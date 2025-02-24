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24 февраля 2025, 17:55 Читати українською

Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против россии

Великобритания ввела санкции крупнейший пакет санкций против россии с первых дней вторжения в Украину в 2022 году. Об этом говорится на сайте правительства Британии.

Великобритания ввела санкции крупнейший пакет санкций против россии с первых дней вторжения в Украину в 2022 году.
Фото: depositphotos

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Что известно

Санкции водятся против 107 компаний и людей.

Как пишет «РБК-Украина», новые санкции будут оказывать еще большее давление на энергетические доходы Путина, важнейший источник финансирования его незаконного вторжения.

Они включают еще 40 судов «теневого флота», перевозящих российскую нефть. Эти суда в целом перевезли российскую нефть и нефтепродукты на 5 млрд долларов только за последние шесть месяцев. Общее количество нефтяных танкеров под санкциями Великобритании достигло 133-х.

Также Лондон вводит санкции против 14 новых клептократов, некоторые из которых возглавляют стратегические сектора российской экономики. Среди них Роман Троценко, один из самых богатых людей в россии, чье состояние оценивается в 2,2 млрд фунтов стерлингов.

Читайте: Австралия ввела крупнейший за три года пакет санкций против рф

Под санкции попали

  • Производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения. Они базируются в ряде третьих стран, включая государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.
  • Министр обороны Северной Кореи, Но Кван Чхоль и другие северокорейские генералы и чиновники причастны к отправке более 11 000 военнослужащих КНДР в россию. Путин использует силы КНДР в качестве пушечного мяса; КНДР понесла более 4 000 потерь.
  • 13 российских целей, включая ООО «Грант-Трейд», его владельцем Маратом Мустафаевым и его сестрой Динарой Мустафаевой, которые использовали компанию для перекачки передовых европейских технологий в Россию для поддержки ее незаконной войны.

Впервые Лондон вводит санкции против иностранных финансовых учреждений, поддерживающих военную машину россии. Санкции вводятся против базирующегося в Кыргызстане ОАО «Керемет Банк», тем самым нарушая использование россией международной финансовой системы для поддержки ее военных усилий.

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Источник: Минфин
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