Глава Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, выразил надежду, что новое правительство страны сможет провести необходимые реформы для оздоровления экономики. Об этом сообщает The Guardian.
Глава Deutsche Bank призывает к реформам для оздоровления экономики после выборов
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«Вызовы, с которыми сталкивается наша страна, огромны: экономике срочно нужен новый старт, включающий фундаментальные реформы», — заявил Кристиан Зевинг, также являющийся главой ассоциации немецких банков.
Генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух, в свою очередь, выразил надежду на скорейшее формирование коалиции и способность политиков восстановить конкурентоспособность Германии.
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