Евро и акции положительно отреагировали на результаты выборов в Германии

Результаты выборов в Германии привели к положительной динамике на европейских фондовых рынках и укреплению единой валюты . Об этом сообщает Reuters.

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Рост фондовых индексов

Фьючерсы на германский индекс DAX продемонстрировали рост на 1,2%. Панъевропейский индекс наиболее ликвидных компаний EUROSTOXX 50 также прибавил в стоимости, поднявшись на 0,66%.

Укрепление евро

Курс евро вырос на 0,44%, достигнув отметки в $1,0507. Аналитики предполагают возможность тестирования январского максимума на уровне $1,0535.

Реакция оборонного сектора

Акции немецких оборонных компаний Hensoldt, Rheinmetall и Renk показали рост в диапазоне от 1 до 2,8%. Это связано с победой консерваторов на выборах, что отвечало ожиданиям рынка.

Политическая неопределенность и предстоящий саммит ЕС

Несмотря на победу, новому лидеру консерваторов Фридриху Мерцу еще предстоит сформировать коалиционное правительство. Остается непонятным, сколько партнеров войдет в коалицию.

Эта неопределенность возникает в преддверии внеочередного саммита лидеров ЕС, запланированного на 6 марта. Основными темами обсуждения станут дополнительная поддержка и финансирование оборонных потребностей Европы.

Ситуация на товарных рынках

Цена золота стабилизировалась на уровне 2937 долларов за унцию. Рост цен на золото продолжается уже восьмую неделю подряд.