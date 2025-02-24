Результаты выборов в Германии привели к положительной динамике на европейских фондовых рынках и укреплению единой валюты. Об этом сообщает Reuters.
Евро и акции положительно отреагировали на результаты выборов в Германии
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Рост фондовых индексов
Фьючерсы на германский индекс DAX продемонстрировали рост на 1,2%. Панъевропейский индекс наиболее ликвидных компаний EUROSTOXX 50 также прибавил в стоимости, поднявшись на 0,66%.
Укрепление евро
Курс евро вырос на 0,44%, достигнув отметки в $1,0507. Аналитики предполагают возможность тестирования январского максимума на уровне $1,0535.
Реакция оборонного сектора
Акции немецких оборонных компаний Hensoldt, Rheinmetall и Renk показали рост в диапазоне от 1 до 2,8%. Это связано с победой консерваторов на выборах, что отвечало ожиданиям рынка.
Политическая неопределенность и предстоящий саммит ЕС
Несмотря на победу, новому лидеру консерваторов Фридриху Мерцу еще предстоит сформировать коалиционное правительство. Остается непонятным, сколько партнеров войдет в коалицию.
Эта неопределенность возникает в преддверии внеочередного саммита лидеров ЕС, запланированного на 6 марта. Основными темами обсуждения станут дополнительная поддержка и финансирование оборонных потребностей Европы.
Ситуация на товарных рынках
Цена золота стабилизировалась на уровне 2937 долларов за унцию. Рост цен на золото продолжается уже восьмую неделю подряд.
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