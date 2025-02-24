Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест с 2022 года — Шмыгаль

С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла более 3,5 миллиона рабочих мест. Об этом во время форума «Украина. Год 2025» отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Рынок труда

«В начале войны мы потеряли более 3,5 миллиона рабочих мест и 30% ВВП», — сказал Шмыгаль.

По его словам, в Украине нужно сформировать культуру поддерживать своих, что поможет экономике восстановиться от падения.

Напомним

Рынок труда продолжает стабилизироваться, однако Украина сталкивается с большими территориальными дисбалансами. Из-за риска безопасности бизнес переехал в основном в западные регионы — там можно наблюдать наибольшее предложение вакансий. Чем ближе к линии фронта — тем сложнее ситуация на рынке труда.

Как отмечает директор по коммуникациям Work.ua Ярина Ключковская, следует понимать, что в ближайшее время людей в Украине больше не станет. И если год назад можно было говорить, что работодатель задавал тон на рынке труда, теперь условия могут диктовать искатель работы. Исключение — только ИТ-сфера, где на одну вакансию приходится около 150 отзывов.