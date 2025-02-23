На оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые на $350 миллиардов — Свириденко

На временно оккупированных территориях Украины залегают залежи критических материалов на сумму около $350 млрд, значительная часть которых может использоваться россией в авиационной, оборонной и медицинской отраслях. Об этом первая вице-премьер-министр — министерша экономики Украины Юлия Свириденко заявила во время Форума «Украина. Год 2025», передает Укринформ.

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«Мы знаем и владеем информацией, что на территории, которая, к сожалению, временно оккупирована, эти полезные критические материалы находятся на сумму порядка $350 млрд», — отметила Свириденко.

По ее словам, перед Украиной стоит задача не только экспортировать с временно оккупированных территорий титан, литий, уран и редкоземельные металлы, но привлекать инвестиции в переработку и разработку месторождений этих критических материалов. Также необходимо обновить геологическую информацию и привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность.

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«Мы понимаем, что это ресурсы, которыми, к сожалению, сегодня владеет агрессор. В частности, титан, используемый в авиационной, оборонной и медицинской отраслях. Поэтому наша задача — развивать переработку этого сырья, а не только его экспортировать», — подчеркнула Свириденко.

Также она отметила, что развитие добычи критических материалов является одним из пунктов плана победы, представленного президентом Владимиром Зеленским. План также включает вопросы безопасности, сотрудничества с НАТО и сдерживания россии.