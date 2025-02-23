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23 февраля 2025, 17:03 Читати українською

Канье Уэст запустит собственный мемкоин

Американский рэпер и предприниматель Канье Уэст, известный под псевдоним Ye, планирует запустить собственный токен YZY. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на три источника, близких к проекту.

Американский рэпер и предприниматель Канье Вест, известный под псевдоним Ye, планирует запустить собственный токен YZY.

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Криптомонеты создадут для того, чтобы Ye мог обойти традиционные платформы, такие как Shopify, которые прекратили сотрудничество с ним из-за его ненавистных высказываний.

Отмечается, что 70% токенов YZY будут зарезервированы лично для Канье Уэста, еще 10% пойдут в поддержку ликвидности, а 20% будут распределены среди инвесторов.

Решение Ye выйти на крипторынок связано с рядом публичных скандалов, взорвавших его бизнес-империю. В 2022 году Adidas, Balenciaga и его агентство прекратили с ним сотрудничество после антисемитских высказываний. Вест хвалил Гитлера в прямом эфире и публиковал в соцсети Х провокационные заявления.

В этом году ситуация накалилась, когда Ye назвал себя нацистом и разместил на сайте Yeezy футболку со свастикой. Ответная платформа Shopify заблокировала его интернет-магазин.

Токен станет официальной валютой модного бренда Yeezy и будет приниматься как средство платежа на его сайте.

Первоначально планировалось, что продажи YZY начнутся на сайте Yeezy в четверг, однако старт перенесли. Один из членов команды проекта объяснил это тем, что команда учитывает временные рамки после недавнего скандала вокруг токена LIBRA, который продвигал президент Аргентины Хавьер Милей.

Слухи о запуске токена Канье Уэста ходили с начала месяца, когда рэпер заявил, что контактировал с CEO Coinbase Брайаном Армстронгом. Позже Ye написал в соцсетях, что не планирует выпускать криптовалюту, поскольку «монеты паразитируют на фанатах из-за хайпа».

Впрочем, успех мемкоина TRUMP не дает ему покоя. Интересно, что 80% TRUMP принадлежат CIC Digital — компании, связанной с Дональдом Трампом. И поначалу Ye тоже хотел получить 80% токенов, но в конце концов согласился на 70%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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