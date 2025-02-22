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22 февраля 2025, 16:13 Читати українською

В Минобороны разъяснили, как и когда военные и госслужащие должны подавать декларации за 2024 год

С 1 января 2025 г. начался очередной этап подачи деклараций за 2024 год. В соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подать декларации до 1 апреля 2025 через официальный вебсайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С 1 января 2025 г.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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В период действия военного положения некоторые категории военнослужащих освобождены от представления деклараций. В частности:

  • военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского и офицерского состава);
  • мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;
  • работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

Субъекты декларирования среди военнослужащих ВСУ обязаны подать декларации в течение 90 дней со дня прекращения военного положения или увольнения с военной службы.

В то же время во время военного положения обязаны подавать декларации:

  • министры и их заместители;
  • военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);
  • члены военно-врачебных и врачебно-летних комиссий (включая командированных);
  • военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);
  • лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

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При назначении на должности в Минобороны или ТЦК и СП рекомендуется подать декларации за 2021−2024 годы в течение 90 дней. В случае увольнения с государственной службы необходимо подать декларацию за период с 1 января до дня увольнения в течение 30 дней, а военнослужащим ВСУ предоставляется 90 дней после увольнения.

Новые члены военно-врачебных комиссий подают декларацию кандидата за предыдущий год в течение 10 дней.

Госслужащие категорий «А» и «Б», высший офицерский состав и руководство ТЦК и СП обязаны уведомлять НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней. Это касается получения доходов, приобретения имущества или осуществления расходов на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов (в 2025 году — 151400 грн).

Субъекты декларирования обязаны сообщать НАПК об открытии зарубежного счета в течение 20 дней.

Контроль за своевременным представлением деклараций осуществляют уполномоченные лица по предотвращению коррупции.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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