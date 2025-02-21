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21 февраля 2025, 10:00 Читати українською

ARX выплатила 20 млн грн за разрушенное имущество БЦ от ракетных обстрелов

В декабре прошлого года в результате ракетных обстрелов здание бизнес-центра и гостиницы в центре Киева получило значительные повреждения. Благодаря страховому покрытию по военным рискам клиенты смогли получить финансовую поддержку для восстановления после обстрела. Сопровождением сделки занимался корпоративный страховой брокер Britmark.

В декабре прошлого года в результате ракетных обстрелов здание бизнес-центра и гостиницы в центре Киева получило значительные повреждения.

Страховая компания ARX продолжает подтверждать свою репутацию надежного бизнес-партнера даже в самые сложные времена. «Здания были застрахованы в ARX по покрытию от военных рисков с лимитом ответственности 20 млн. грн. Выплата страхового возмещения по произошедшему состоялась в полном объеме и быстро понимая, как важно для бизнеса как можно скорее получить ресурсы для восстановления в таких случаях», — отмечает Максим Межебицкий, первый заместитель председателя правления ARX.

Однако реальные убытки клиента превысили лимит страхового покрытия. Понимая сложность таких ситуаций, ARX предлагает своим клиентам расширенные программы защиты:

  • Покрытие военных рисков на сумму до 100 млн грн (эквивалент 2,5 млн долларов США) по одному объекту в партнерстве с Американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC).
  • Покрытие до 50 млн долларов США по одному объекту в партнерстве с Lloyd`s (Лондон).

Страхование от военных рисков в ARX позволяет клиентам защитить объекты недвижимости, производственные мощности, офисы или другие важные активы от рисков, вызванных ракетными обстрелами, атаками дронов и их обломками.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
21 февраля 2025, 10:16
#
Така собі реклама. Там де обстріли бувают часто — АРХ не страхує.
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