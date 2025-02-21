ARX выплатила 20 млн грн за разрушенное имущество БЦ от ракетных обстрелов

В декабре прошлого года в результате ракетных обстрелов здание бизнес-центра и гостиницы в центре Киева получило значительные повреждения. Благодаря страховому покрытию по военным рискам клиенты смогли получить финансовую поддержку для восстановления после обстрела. Сопровождением сделки занимался корпоративный страховой брокер Britmark.

Страховая компания ARX продолжает подтверждать свою репутацию надежного бизнес-партнера даже в самые сложные времена. «Здания были застрахованы в ARX по покрытию от военных рисков с лимитом ответственности 20 млн. грн. Выплата страхового возмещения по произошедшему состоялась в полном объеме и быстро понимая, как важно для бизнеса как можно скорее получить ресурсы для восстановления в таких случаях», — отмечает Максим Межебицкий, первый заместитель председателя правления ARX.

Однако реальные убытки клиента превысили лимит страхового покрытия. Понимая сложность таких ситуаций, ARX предлагает своим клиентам расширенные программы защиты:

Покрытие военных рисков на сумму до 100 млн грн (эквивалент 2,5 млн долларов США) по одному объекту в партнерстве с Американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC).

Покрытие до 50 млн долларов США по одному объекту в партнерстве с Lloyd`s (Лондон).

Страхование от военных рисков в ARX позволяет клиентам защитить объекты недвижимости, производственные мощности, офисы или другие важные активы от рисков, вызванных ракетными обстрелами, атаками дронов и их обломками.