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20 февраля 2025, 8:26 Читати українською

Туристический сбор в Украине за 2024 год вырос. Кто лидирует по уплате туристического сбора

Туристический сбор в Украине за прошлый — 2024 вырос почти на 23% по сравнению с позапрошлым 2023 годом, когда в бюджет областей поступило 222 млн 618 тыс. грн. Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма.

Туристический сбор в Украине за прошлый — 2024 вырос почти на 23% по сравнению с позапрошлым 2023 годом, когда в бюджет областей поступило 222 млн 618 тыс.
Фото: ukrinform

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Как изменилась сумма туристического сбора

В 2022 году сумма турсбора по регионам была меньше прошлогодней почти на 53% — 178 млн 949 тыс. грн.

Кто лидирует

В лидеры по уплате туристического сбора вошли город Киев и 5 областей.

Больше всего турсбора поступило в бюджет столицы — 49 млн 182 тыс. грн. В 2023 году эта сумма составила 30 млн 378 тыс. рублей. грн. А в 2022 году — 3131 млн 474 тыс. грн.

Бюджет Львовской области пополнился на 47 млн. 108 тыс. грн. Это почти столько, сколько поступило в бюджет региона в 2023 году — 46 млн 85 тыс. грн. Эта сумма на 14% больше, чем в 2022 году, когда в бюджет Львовщины поступило 41 млн 430 тыс. грн турсбора.

В Ивано-Франковской области сумма туристического сбора выросла на 84% — 33 млн 99 тыс. грн по сравнению с 2022 годом, когда в бюджет региона поступило 17 млн 956 тыс. грн. В 2023 году турсборка региона составила 20 млн 408 тыс. грн.

В прошлом году Черкасская область вошла в пятерку регионов, получивших наибольшие суммы турсбора — 23 млн 532 тыс. грн. В позапрошлом году сумма была несколько меньше — 21 млн 574 тыс. грн. В 2022 году регион получил турзобру на 87% меньше — 12 млн 555 тыс. грн.

Сумма турсбора в Закарпатской области в прошлом году составила 23 млн 93 тыс. грн. Она почти такая же, как и в 2023 году — 22 млн 161 тыс. грн. И на 19% больше чем в 2022 году — 19 млн 471 тыс. грн.

Замыкает список лидеров Днепропетровская область, в бюджет которой поступило 15 млн. 960 тыс. грн. грн. По сравнению с 2023 годом сумма турсбора в регионе выросла на 21% — 13 млн 219 тыс. грн. В 2022 году турсборка региона составляла 9 млн 210 тыс. грн.

По сравнению с позапрошлым годом выросли суммы туристического сбора в центральных регионах Украины: Винницкому — (5 млн 453 тыс. грн против 3 млн 897 тыс. грн), Полтавскому — (7 млн 70 тыс. грн против 6 млн 414 тыс. грн), Кировоградскому — (1 млн 871 тыс. грн против 1 млн. грн.

Стабильный рост сумм турсбора демонстрируют Западные области. Хмельницкая (8 млн 136 тыс. грн против 5 млн 914 тыс. грн в позапрошлом году), Тернопольская (1 млн 986 тыс. грн против 1 млн 548 тыс. грн) и Черновицкая (4 млн 47 тыс. грн против 3 млн 318 тыс. грн).

Волынь в прошлом году наполнил свой бюджет за счет туристического сбора на 3 млн 815 тыс. грн против 3 млн. 184 тыс. грн. грн. В Ровенской области в бюджет общества поступило 3 млн 47 тыс. грн против 2 млн 630 тыс. грн в 2023 году.

Южные регионы Украины также отчасти демонстрируют рост сумм туристического сбора. Речь в первую очередь об Одесской и Николаевской областях. В Одесской области турсбор вырос на 68% по сравнению с 2023 годом (14 млн 518 тыс. грн против 8 млн 648 тыс. грн). Николаевщина в 2024 году отнесла в бюджет 1 млн 536 тыс. грн турсбора. В 2023 году эта сумма составила 897 тысяч. грн.

В Запорожской области сумма турсбора уменьшилась — (1 млн 747 тыс. грн против 1 млн 938 тыс. грн).

Северные регионы Украины, в целом, демонстрируют рост сумм туристического сбора. Житомирская 19% — (3 млн 249 тыс. грн. против 2 млн. 736 тыс. грн.), Сумская 39% — (1 млн 669 тыс. грн. против 1 млн 202 тыс. грн.), Черниговская 9% — (1 млн 639 тыс. грн. против 1 млн 504 тыс. грн.).

Бюджет Киевщины в прошлом году за счет турсбора полнился на 15 млн 883 тыс. грн. Эта сумма на 46% больше, чем в 2023 году, когда в бюджет региона поступило 10 млн 858 тыс. грн.

Суммы туристического сбора значительно снизились в регионах, расположенных на востоке страны — Харьковской, Донецкой, Луганской областях, а также на Херсонщине, расположенной на юге.

Как устанавливается ставка сбора

Заметим, что ставка сбора устанавливается по решению местных советов за каждое время временного размещения в размере до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного.

На 2023 год суммы составляли до 30 грн для внутреннего туризма и до 300 грн для въездного туризма.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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veritas69
veritas69
20 февраля 2025, 10:42
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Хто лідирує за сплатою туристичного збору. Лідирують українці, які платять незрозумілий податок. Громадяни інших країм, останні три роки, рідко обирають Україну для туризму
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0
Три літри
Три літри
20 февраля 2025, 11:06
#
Податок цілком зрозумілий: любиш кататись — люби і скидатись на підтримку гірки у задовільному стані.

Громодяни інших країн і раніше не обирали Україну саме через те що тут відсутня відповідна інфраструктура. А звідки гроші взяти на неї? З грошей тих хто приїзжає. Не подобаєтся то сиди вдома.
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