В Китае бывшего вице-президента банка Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Чжана Хунли приговорили к смертной казни за получение взяток с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Об этом сообщает Bloomderg.
В Китае бывшего вице-президента крупнейшего банка в мире приговорили к смертной казни
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Власти КНР начали расследование в отношении Чжана в конце 2023 года. В 2024-м его арестовали по обвинению во взяточничестве. Расследование показало, что Чжан получил взятки на сумму 177 млн юаней (свыше $24 млн) в период с 2011 по 2022 год в обмен на содействие получению кредитов.
Чжан перешел в ICBC, крупнейший в мире банк по активам, в 2010 году из Deutsche Bank. Он стал первым банкиром иностранного кредитора, нанятым на руководящий пост в одном из государственных банков Китая.
По данным местных СМИ, в 2018 году Чжан ушел из банка из-за семейных проблем и присоединился к частной инвестиционной компании Hopu Investment Management как сопредседатель.
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Комментарии - 1
Так само ,як і великі зарплати.
Я б додав жадібність до вислова Альберта Ейнштейна — «Існує лише дві нескінченні речі - Всесвіт та дурість. Хоча щодо Всесвіту я не впевнений»,