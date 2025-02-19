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19 февраля 2025, 18:00 Читати українською

В Китае бывшего вице-президента крупнейшего банка в мире приговорили к смертной казни

В Китае бывшего вице-президента банка Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Чжана Хунли приговорили к смертной казни за получение взяток с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Об этом сообщает Bloomderg.

В Китае бывшего вице-президента банка Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Чжана Хунли приговорили к смертной казни за получение взяток с двухлетней отсрочкой исполнения приговора.
Фото Pixabay

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Власти КНР начали расследование в отношении Чжана в конце 2023 года. В 2024-м его арестовали по обвинению во взяточничестве. Расследование показало, что Чжан получил взятки на сумму 177 млн юаней (свыше $24 млн) в период с 2011 по 2022 год в обмен на содействие получению кредитов.

Чжан перешел в ICBC, крупнейший в мире банк по активам, в 2010 году из Deutsche Bank. Он стал первым банкиром иностранного кредитора, нанятым на руководящий пост в одном из государственных банков Китая.

По данным местных СМИ, в 2018 году Чжан ушел из банка из-за семейных проблем и присоединился к частной инвестиционной компании Hopu Investment Management как сопредседатель.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Игорь Коляда
Игорь Коляда
19 февраля 2025, 18:23
#
Навіть смертна кара не втримує людей від корупції.
Так само ,як і великі зарплати.
Я б додав жадібність до вислова Альберта Ейнштейна — «Існує лише дві нескінченні речі - Всесвіт та дурість. Хоча щодо Всесвіту я не впевнений»,
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