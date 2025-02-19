G7 планирует снизить ценовой порог на российскую нефть — Bloomberg

Страны Большой семерки (G7) обсуждают идею пересмотра верхнего лимита цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы россии, которая продолжает войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

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Отмечается, что страны G7 могут поручить своим министрам финансов коллективно изменить ценовой лимит на российскую нефть, установленный сейчас на уровне $60 за баррель сырой нефти.

Этот шаг будет частью усилий увеличить стоимость войны в Украине для России, чтобы стимулировать ее к переговорам по окончании войны.

На данном этапе непонятно, насколько все страны «Большой семерки» поддерживают документ в его нынешнем виде, и его, вероятно, пересмотрят, поскольку дипломаты будут продолжать обсуждать его содержание.

Заявление ожидается 24 февраля — в третью годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним

В декабре 2024 года агентство Bloomberg писало, что страны G7 рассматривают возможные способы усиления ценового ограничения на российскую нефть. Есть разные варианты — от полного запрета операций с российской нефтью до снижения ценового предела с текущих $60 до примерно $40 за баррель.

Через месяц президент США Дональд Трамп также сказал, что намерен обратиться в Саудовскую Аравию и ОПЕК, чтобы совместными усилиями снизить мировые цены на нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну России против Украины.