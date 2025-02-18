Правительство одобрило привлечение займа от ЕИБ на 400 миллионов евро

Кабинет Министров принял решение, которое позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 400 млн евро займа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

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«Принимаем решение, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка 400 млн евро займа», — отметил он.

Куда направят средства

По словам премьера, эти средства, в частности, направят на энергоэффективное восстановление.

Напомним

«Минфин» писал, что ЕИБ выделит Украине на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности 16,5 млн евро.

Ранее Шмигаль заявлял, что Украина сможет получить 200 млн. евро от Европейского инвестиционного банка на восстановление гидроэлектростанций на Днепре, а также 100 млн. евро — на модернизацию централизованного отопления.