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18 февраля 2025, 12:24 Читати українською

Акции оборонных компаний стремительно растут на новостях о переговорах по мир в Украине

Европейское ралли банковских и оборонных акций досталось Токио: бумаги Mitsubishi Heavy Industries выросли на 3%, приблизившись к рекордным максимумам. Об этом пишет Reuters.

Европейское ралли банковских и оборонных акций досталось Токио: бумаги Mitsubishi Heavy Industries выросли на 3%, приблизившись к рекордным максимумам.
Фото: depositphotos

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Что происходит на фондовом рынке

Европейские фьючерсы демонстрируют положительную динамику, а оборонный сектор остается основным двигателем роста индексов, таких как общеевропейский STOXX 600 и немецкий DAX. Акции производителя оружия Rheinmetall прибавили 14%.

В понедельник общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся на 0,5% выше, поскольку индекс акций оборонной и аэрокосмической промышленности вырос на 4,6% до максимальных значений за все время существования, уже более чем удвоив свою стоимость с момента начала войны в Украине три года назад.

Мирное соглашение

Главное внимание инвесторов сосредоточено на Украине и перспективах увеличения оборонных расходов в Европе при заключении мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп согласился на двусторонние мирные переговоры с Россией, которые стартуют во вторник в Саудовской Аравии.

Между тем, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил о готовности отправить миротворческий контингент в Украину, хотя на экстренной встрече в Париже европейские лидеры подобных гарантий не дали.

Возможность прекращения боевых действий положительно повлияла на курс евро и европейские рынки, сместив фокус внимания по пошлинам и процентным ставкам.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+30
bonv
bonv
18 февраля 2025, 12:44
#
Хочеш миру — готуйся до війни ©
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0
KingSalmon
KingSalmon
18 февраля 2025, 16:06
#
Понад 80% українців вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення РФ — КМІС

Чотири з п’яти українців вважають, що їхня держава зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Запитання, поставлене соціологами, звучало так: «Західні розвідки з початку листопада 2021 року попереджали публічно, що Росія готує напад. Від перших попереджень до початку вторгнення у лютому 2022 пройшло близько чотирьох місяців. На Вашу думку, Україна достатньо чи недостатньо зробила, щоби за цей час підготуватися до нападу?»

43% опитаних сказали, що було зроблено «абсолютно недостатньо», ще 38% вважають, що Україна зробила «скоріше недостатньо, але дещо зробила все-таки». 11% українців погодилися з тезою, що Україна зробила «скоріше достатньо, хоча були деякі прорахунки», лише 2% кажуть, що було зроблено «повністю достатньо» (ще 5% учасників опитування було «важко відповісти» на запитання).
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+30
Три літри
Три літри
18 февраля 2025, 13:00
#
Сніг випав на новинах про перемовини що то миру в Україні.
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0
zephyr
zephyr
18 февраля 2025, 15:24
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Кох показывает меньший рост, но дивидендов платит больше. Если цель купить-продать, то там без инсайда никуда. Вполне логичнее выбирать стабильность+ постоянную выплату вменяемых дивидендов
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
18 февраля 2025, 15:39
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На самом деле все наоборот, причем падение оборонки началось с октября прошлого года, за месяц до выборов.
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