Европейское ралли банковских и оборонных акций досталось Токио: бумаги Mitsubishi Heavy Industries выросли на 3%, приблизившись к рекордным максимумам. Об этом пишет Reuters.
Акции оборонных компаний стремительно растут на новостях о переговорах по мир в Украине
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Что происходит на фондовом рынке
Европейские фьючерсы демонстрируют положительную динамику, а оборонный сектор остается основным двигателем роста индексов, таких как общеевропейский STOXX 600 и немецкий DAX. Акции производителя оружия Rheinmetall прибавили 14%.
В понедельник общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся на 0,5% выше, поскольку индекс акций оборонной и аэрокосмической промышленности вырос на 4,6% до максимальных значений за все время существования, уже более чем удвоив свою стоимость с момента начала войны в Украине три года назад.
Мирное соглашение
Главное внимание инвесторов сосредоточено на Украине и перспективах увеличения оборонных расходов в Европе при заключении мирного соглашения.
Президент США Дональд Трамп согласился на двусторонние мирные переговоры с Россией, которые стартуют во вторник в Саудовской Аравии.
Между тем, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил о готовности отправить миротворческий контингент в Украину, хотя на экстренной встрече в Париже европейские лидеры подобных гарантий не дали.
Возможность прекращения боевых действий положительно повлияла на курс евро и европейские рынки, сместив фокус внимания по пошлинам и процентным ставкам.
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Комментарии - 5
Чотири з п’яти українців вважають, що їхня держава зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Запитання, поставлене соціологами, звучало так: «Західні розвідки з початку листопада 2021 року попереджали публічно, що Росія готує напад. Від перших попереджень до початку вторгнення у лютому 2022 пройшло близько чотирьох місяців. На Вашу думку, Україна достатньо чи недостатньо зробила, щоби за цей час підготуватися до нападу?»
43% опитаних сказали, що було зроблено «абсолютно недостатньо», ще 38% вважають, що Україна зробила «скоріше недостатньо, але дещо зробила все-таки». 11% українців погодилися з тезою, що Україна зробила «скоріше достатньо, хоча були деякі прорахунки», лише 2% кажуть, що було зроблено «повністю достатньо» (ще 5% учасників опитування було «важко відповісти» на запитання).