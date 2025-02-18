Акции оборонных компаний стремительно растут на новостях о переговорах по мир в Украине

Европейское ралли банковских и оборонных акций досталось Токио: бумаги Mitsubishi Heavy Industries выросли на 3%, приблизившись к рекордным максимумам. Об этом пишет Reuters.

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Что происходит на фондовом рынке

Европейские фьючерсы демонстрируют положительную динамику, а оборонный сектор остается основным двигателем роста индексов, таких как общеевропейский STOXX 600 и немецкий DAX. Акции производителя оружия Rheinmetall прибавили 14%.

В понедельник общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся на 0,5% выше, поскольку индекс акций оборонной и аэрокосмической промышленности вырос на 4,6% до максимальных значений за все время существования, уже более чем удвоив свою стоимость с момента начала войны в Украине три года назад.

Мирное соглашение

Главное внимание инвесторов сосредоточено на Украине и перспективах увеличения оборонных расходов в Европе при заключении мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп согласился на двусторонние мирные переговоры с Россией, которые стартуют во вторник в Саудовской Аравии.

Между тем, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил о готовности отправить миротворческий контингент в Украину, хотя на экстренной встрече в Париже европейские лидеры подобных гарантий не дали.

Возможность прекращения боевых действий положительно повлияла на курс евро и европейские рынки, сместив фокус внимания по пошлинам и процентным ставкам.

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