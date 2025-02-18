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18 февраля 2025, 11:04 Читати українською

Отток капитала из криптопродуктов, скам под видом мемкоина Саудовской Аравии: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Мошенники продвигали скам под видом официального мемкоина Саудовской Аравии

Официальный аккаунт Саудовской юридической конференции в X (ранее Twitter) сломали. Мошенники использовали его для продвижения якобы официального мемкоина страны, прикрывшись именем премьер-министра Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Злоумышленники заменили изображение профиля на фото премьер-министра и описание страницы. После этого с аккаунта опубликовали анонс предстоящего запуска мемкоина, но запись быстро удалилась.

Судя по всему, речь идет о токене FALCON. Судя по контракту мемкоина, разработчик контролирует 79% предложения. Капитализация актива в момент превысила $400 000, но после этого упала.

В официальном заявлении представители Саудовской юридической конференции подтвердили факт взлома и попросили прощения у возможных пострадавших. К моменту написания новости фото премьер-министра и анонс токена удалили.

Эксперты предупредили об угрозе перехода биткоина к медвежьей фазе

Первая криптовалюта может вступить в новую медвежью фазу из-за снижения склонности к риску инвесторами. К такому выводу пришли в CryptoQuant.

Эксперты сослались на метрику Inter-Exchange Flow Pulse, демонстрирующую переход монет с деривативных на спотовые платформы, воспринимаемую как отрицательный сигнал.

Обычно это происходит, когда закрываются лонги и крупные инвесторы снижают свою склонность к риску. Индикатор развернулся вниз, что традиционно связано с началом нисходящего ценового движения", — объяснили специалисты.

На момент написания новости цена биткоина составляет $95 300.

Уровень доминирования биткоина приблизился к 61% на фоне ситуации вокруг LIBRA

Уровень доминирования биткоина достиг 60,93% в моменте, обновив локальный максимум с конца ноября 2024 года, согласно TradingView. Это произошло на фоне высокой волатильности в секторе альтоинов. В месяц прирост составляет 4,6%.

В комментарии The Block директор по продажам цифровых активов TP ICAP Хина Саттар Джоши отметила, что укрепление позиций биткоина обусловлено притоком институционального капитала.

По ее словам, это свидетельствует о растущей роли крупных инвесторов в сфере цифровых активов.

«Спад альтокинов является отражением притока институционального капитала в биткоине, который сейчас рассматривается как стабильная инвестиция по сравнению с другими цифровыми активами», — отметила она.

Доверие инвесторов, со своей стороны, подорвало провальный запуск токена LIBRA.

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Отток капитала из криптопродуктов составил $415 миллионов впервые за шесть недель

В период с 10 по 14 февраля 2025 г. отток капитала из криптопродуктов составил $415,3 млн. До этого положительная тенденция длилась пять недель подряд. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.

Эксперты связывают негативный показатель с выступлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, заявившего о более жесткой монетарной политике, а также превысивших ожидания данными об инфляции в США.

Биткоин, очень чувствительный к ожиданиям по процентным ставкам, стал основной мишенью для оттоков инвесторов, которые составили $430 млн, отметили в CoinShares. В Ethereum отток на $7 млн., а вот Solana, Sui, XRP, Litecoin, Cardano получили приток средств.

Среди поставщиков больше всего капитала привлекли биткоин- и Ethereum фонды iShares — более $136 млн. суммарно.

Наибольший отток в разрезе стран произошел в США — $464 млн, в то время как большинство других стран оставались в основном неизменными после новостей. Значительные притоки были зафиксированы в Германии ($21 млн), Швейцарии ($12,5 млн) и Канаде ($10,2 млн).

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
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18 февраля 2025, 11:22
#
He bought? Dump it
+
0
bonv
bonv
18 февраля 2025, 11:45
#
Побрили лонгістів, а потім і шортистів. Особливо лонгістів які сподівалися на швидкий ріст крипти…
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