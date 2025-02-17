Европейские акции растут на фоне надежд об остановке огня в Украине

Европейский фондовый рынок начал неделю 17 февраля с роста до рекордных уровней. Об этом сообщает Reuters.

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В понедельник общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,4%, а акции оборонной и аэрокосмической отрасли взлетели более чем на 3%, достигнув исторического максимума.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину цены на бумаги этого сектора уже более чем удвоились.

Популярностью среди инвесторов пользовались и банковские акции — сектор вырос на 1,5%, обновив 17-летний максимум. Этому способствовал рост доходности облигаций.

Еще один риск для рынков — возможно введение новых пошлин в США. Вашингтон отложил решение до апреля, но не исключает вариантов, включающих налоги, связанные с НДС в других странах. Это вызывает беспокойство среди европейских компаний.