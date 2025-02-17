В январе украинский автопарк пополнили более 3,6 тыс. авто на электротяге (BEV). Самые большие показатели продемонстрировала Львовская область. Об этом пишет «Укравтопром».
Где в Украине купили больше всего электромобилей
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Где самые большие показатели по регистрациям
- Львовская область — 482 ед. (93% б/у);
- город Киев — 475 ед. (62% б/у);
- Киевская обл. — 290 ед. (73% б/у);
- Днепропетровская обл. — 240 ед. (81% б/у);
- Одесская обл. — 233 ед. (70% подержанные).
Самые популярные электрокары
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих рынках, за исключением Киева, стал BYD Song Plus EV.
В столице победил легкий коммерческий фургон Maxus Deliver 9.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model Y — в Киеве и в Киевской области.
- Tesla Model 3 — на Днепропетровщине и во Львовской обл.
- Nissan Leaf — в Одесской обл.
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Источник: Минфин
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