Где в Украине купили больше всего электромобилей

В январе украинский автопарк пополнили более 3,6 тыс. авто на электротяге (BEV). Самые большие показатели продемонстрировала Львовская область. Об этом пишет «Укравтопром».

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Где самые большие показатели по регистрациям

Львовская область — 482 ед. (93% б/у);

город Киев — 475 ед. (62% б/у);

Киевская обл. — 290 ед. (73% б/у);

Днепропетровская обл. — 240 ед. (81% б/у);

Одесская обл. — 233 ед. (70% подержанные).

Самые популярные электрокары

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих рынках, за исключением Киева, стал BYD Song Plus EV.

В столице победил легкий коммерческий фургон Maxus Deliver 9.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

Tesla Model Y — в Киеве и в Киевской области.

Tesla Model 3 — на Днепропетровщине и во Львовской обл.

Nissan Leaf — в Одесской обл.