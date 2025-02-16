Украина отклонила предложение США про передачу полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США передать им около 50% прав на украинские редкоземельные полезные ископаемые, поскольку у соглашения не было четких гарантий безопасности со стороны Штатов. Об этом пишет газета Financial Times.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По словам трех источников, Зеленский настаивает, чтобы любое соглашение о минеральных ресурсах было напрямую связано с американскими и европейскими гарантиями безопасности.

Во время своего визита в офис президента в Киеве Скотт Бессент, министр финансов США, принес документ, который Дональд Трамп хотел, чтобы Владимир Зеленский подписал до возвращения Бессента в Вашингтон.

Перед тем как обсудить соглашение с Зеленским приватно в течение примерно часа, Бессент заявил журналистам, что это «экономическое соглашение» с Киевом, которое должно «еще больше интегрировать наши экономики».

Подробности

По его словам, администрация Трампа будет «стоять до конца вместе с Киевом», увеличивая экономическую поддержку, что обеспечит «долгосрочный щит безопасности для всех украинцев» после завершения войны с россией.

Однако один из украинских чиновников, ознакомившийся с документом, заявил FT, что в нем «не было никаких положений по поводу будущих гарантий безопасности США».