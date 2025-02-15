Таможня использует искусственный интеллект для растаможки авто

Государственная таможенная служба Украины объявила о внедрении искусственного интеллекта в свои сервисы, что значительно упростит процедуру растаможки автомобилей для граждан. Об этом сообщает пресс-служба.

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Теперь украинцы смогут воспользоваться обновленным разделом «Ввоз легкового автомобиля» в Личном кабинете на портале «Единое окно для международной торговли». Благодаря использованию искусственного интеллекта процесс заполнения таможенной декларации стал более быстрым и удобным.

Как это работает:

Пользователь вводит VIN-код автомобиля и система автоматически находит необходимую техническую информацию о транспортном средстве.

Пользователь загружает фотографию технического паспорта автомобиля, и искусственный интеллект считывает все содержащиеся в документе данные.

На основе полученной информации, система автоматически заполняет соответствующие поля декларации, а также предлагает варианты для других полей на основе VIN-кода.

Достоинства:

Пользователям больше не нужно вручную вводить большое количество данных.

Процесс растаможки автомобиля значительно ускоряется.

Автоматическое распознавание данных уменьшает риск ошибок.

В Таможенной службе отмечают, что это только начало использования искусственного интеллекта для упрощения таможенных процедур. В будущем планируется расширять список услуг, доступных в электронном формате, и внедрять новые технологии для повышения эффективности работы таможенной службы.