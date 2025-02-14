Кабинет министров передал функции по регулированию азартных игр и лотерей от Комиссии по игорному бизнесу (КРАИЛ) в Министерство цифровой трансформации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по результатам заседания.
Правительство предоставило Минцифри полномочия регулятора азартных игр
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Решение о частичной реформе приняла Верховная Рада в декабре 2024 года. Она предусматривала ликвидацию КРАИЛ.
Среди основных изменений — Минцифра получила полномочия по выдаче и контролю лицензий, будет автоматизирован процесс лицензирования, из бюджета КРАИЛ передано 14,35 млн грн на новую систему регулирования.
Напомним, что Верховная Рада 4 декабря приняла в целом законопроект № 9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом.
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