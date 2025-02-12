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12 февраля 2025, 11:17 Читати українською

Белый дом уволил генерального инспектора USAID

Белый дом во вторник, 11 февраля, уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) после того, как он опубликовал отчет с критикой решения заморозить иностранную помощь. Об этом сообщил телеканал CNN.

Белый дом во вторник, 11 февраля, уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) после того, как он опубликовал отчет с критикой решения заморозить иностранную помощь.
Фото Pixabay

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Что известно

Пол Мартин был проинформирован об увольнении электронным письмом от заместителя директора кадровой службы Белого дома без уведомления причин. В нем отмечалось, что его пребывание в должности прекращено и решение вступает в силу немедленно.

По закону администрация должна предупреждать Конгресс за 30 дней до увольнения генерального инспектора и предоставлять причины такого решения.

Генеральные инспекторы отвечают за проведение расследований и аудитов по злоупотреблениям, мошенничеству и растрате средств в государственных агентствах. Они могут работать при разных администрациях.

Мартин работал на этом посту с декабря 2023 года.

Подробности

Американские медиа намекают, что внезапное увольнение генерального инспектора USAID может быть связано с тем, что накануне его офис опубликовал отчет, где отмечалось, что прекращение программ помощи и сокращение персонала USAID создает риски распределения и контроля над $8,2 миллиарда гуманитарной помощи.

В отчете также указано, что действующие механизмы контроля USAID «в основном перестали работать» из-за новых директив и кадровых решений.

Генеральный инспектор USAID не единственный, кого уволил Трамп. Две недели назад он уволил по меньшей мере 17 генеральных инспекторов, среди них работавшие в Государственном департаменте, Министерстве энергетики, Министерстве обороны, Министерстве по делам ветеранов и других.

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Источник: Минфин
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