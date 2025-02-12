Белый дом уволил генерального инспектора USAID

Белый дом во вторник, 11 февраля, уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) после того, как он опубликовал отчет с критикой решения заморозить иностранную помощь. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Что известно

Пол Мартин был проинформирован об увольнении электронным письмом от заместителя директора кадровой службы Белого дома без уведомления причин. В нем отмечалось, что его пребывание в должности прекращено и решение вступает в силу немедленно.

По закону администрация должна предупреждать Конгресс за 30 дней до увольнения генерального инспектора и предоставлять причины такого решения.

Генеральные инспекторы отвечают за проведение расследований и аудитов по злоупотреблениям, мошенничеству и растрате средств в государственных агентствах. Они могут работать при разных администрациях.

Мартин работал на этом посту с декабря 2023 года.

Подробности

Американские медиа намекают, что внезапное увольнение генерального инспектора USAID может быть связано с тем, что накануне его офис опубликовал отчет, где отмечалось, что прекращение программ помощи и сокращение персонала USAID создает риски распределения и контроля над $8,2 миллиарда гуманитарной помощи.

В отчете также указано, что действующие механизмы контроля USAID «в основном перестали работать» из-за новых директив и кадровых решений.

Генеральный инспектор USAID не единственный, кого уволил Трамп. Две недели назад он уволил по меньшей мере 17 генеральных инспекторов, среди них работавшие в Государственном департаменте, Министерстве энергетики, Министерстве обороны, Министерстве по делам ветеранов и других.