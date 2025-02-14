Национальный банк Украины установил на 14 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7996 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем НБУ не изменил курс гривны.
Официальный курс: НБУ снизил гривну на 8 копеек в паре евро
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Валютный рынок
Нацбанк на 14 февраля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,43 грн (на 13 февраля курс был установлен на уровне 43,35 грн). Европейская валюта подорожала на 8 копеек.
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