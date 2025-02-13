Официальный курс: НБУ понизил гривну на 12 копеек

Национальный банк Украины установил на 13 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7927 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 12 копеек.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Нацбанк на 13 февраля установил официальный курс гривны по евро на уровне 43,35 грн (на 12 февраля курс был установлен на уровне 43,01 грн). Европейская валюта подорожала на 34 копейки.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.