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13 февраля 2025, 16:08 Читати українською

p2p-переводы 150 тысяч: Глава НБУ назвал условия при которых регулятор может снять ограничения

Нацбанк может отменить ограничение переводов с карты на карту размером 150 тысяч гривен через один-два месяца. Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes.

Нацбанк может отменить ограничение переводов с карты на карту размером 150 тысяч гривен через один-два месяца.
Фото: depositphotos

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Что известно

Он подчеркнул, что этот лимит сам по себе не способен решить проблему дроп. Это можно сделать только с помощью комплекса мер, в частности с изменением законодательства.

По словам Пышного, одна из мер — внедрение специального реестра, который поможет обнаруживать дропы. Его разработка продолжается.

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По его мнению, помимо мер НБУ, банки должны сами совершенствовать свои системы внутреннего контроля и применять риск-ориентированный подход, построенный на принципе «знай своего клиента». Дропа не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга и принимали во внимание его трансакционную историю, отмечает Пышный.

«1 февраля вступил в силу меморандум, по которому банки определили соответствующую процедуру проверки клиентов. Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. Если они будут эффективными, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 грн для карточных переводов», — говорит глава Нацбанка.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
13 февраля 2025, 16:27
#
Він підкреслив, що цей ліміт сам собою не здатний вирішити проблему дропів.

Тоді нащо було його вводити?

1 лютого набрав чинності меморандум, за яким банки визначили відповідну процедуру перевірки клієнтів.

Ніякої процедури перевірки меморандум не передбачає. Процедура фінмониторинг яка вже працює п’ять років і то більш ретельно перевіряє клієнта ніж то що «передбачили» меморандумів прив’язавши ліміт операцій до розміну доходу.
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