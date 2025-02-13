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13 февраля 2025, 13:25 Читати українською

Объединение отменяется: Nissan и Honda официально прекратили переговоры

Nissan и Honda официально вышли из переговоров об объединении в единый холдинг, прекратив действие меморандума о взаимопонимании по поводу возможного сотрудничества. Об этом они сообщили в четверг, 13 февраля.

Nissan и Honda официально вышли из переговоров об объединении в единый холдинг, прекратив действие меморандума о взаимопонимании по поводу возможного сотрудничества.
Фото: depositphotos

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Что известно

О причинах разрыва меморандума не сообщается, но западные медиа ранее писали, что Nissan не согласился на роль младшего партнера.

Предыстория

Как писал «Минфин», японские автопроизводители Nissan и Honda в декабре объявили о слиянии, но Nissan решил отказаться от этого плана.

По соглашению компании должны были войти в один холдинг на равноправных условиях, но недавно Honda представила новое предложение. Согласно им, Nissan стал бы «дочкой» Honda.

Первую компанию это не устраивает, потому возникла угроза, что Nissan не пойдет на слияние.

Honda является вторым по величине автопроизводителем Японии, а Nissan — третьим. В случае слияния новая компания стала третьей по величине в мире автомобильной группой по объему продаж автомобилей после Toyota и Volkswagen.

Решение об объединении компании приняли на фоне роста конкуренции с китайскими концернами, такими как BYD, и американской Tesla.

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Кроме того, Nissan находится в кризисной ситуации и поэтому идет на сокращение расходов. В ноябре компания объявила, что сократит около 9 тыс. сотрудников по всему миру, а также производственные мощности на 20%.

Bloomberg сообщал, что трудности в переговорах о слиянии были связаны еще и с тем, что более 35% акций Nissan принадлежат французскому концерну Renault (стоимость пакета около $3,6 млрд). Honda обратилась к Nissan с просьбой выкупить долю, принадлежащую Renault, поскольку если кто-то другой выкупит ее, то Nissan может испытать нежелательное иностранное влияние.

Агентство отмечало, что Nissan будет трудно совершить выкуп из-за финансовых затруднений. Reuters сообщал, что Renault открыт для слияния, но пытался максимизировать стоимость своей доли.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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