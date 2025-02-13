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13 февраля 2025, 8:28 Читати українською

Великобритания предоставляет Украине пакет военной помощи на 150 миллионов фунтов

Великобритания объявила о выделении нового пакета оборонной помощи Украине на 150 млн фунтов ($186 млн), который, в частности, будет включать танки, артиллерию, ракеты и другие типы вооружений. Об этом заявил британский министр обороны Джон Гилли, пишет Forbes.ua.

Великобритания объявила о выделении нового пакета оборонной помощи Украине на 150 млн фунтов ($186 млн), который, в частности, будет включать танки, артиллерию, ракеты и другие типы вооружений.
Фото: министр обороны Джон Гилли

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Что известно

«Сегодня я объявил о выделении дополнительных 150 млн фунтов на новую огневую мощность», — заявил глава оборонного ведомства Великобритании.

По его словам, речь идет о танках, артиллерии, ракетах «воздух-воздух», а также новых контрактах на ремонт важнейшей техники в Украине.

Гили подчеркнул, что Великобритания потратит в этом году 4,5 млрд фунтов ($5,6 млрд) на военную помощь, чтобы поддержать Украину.

В частности, до конца марта как напрямую, так и в сотрудничестве с партнерами страна «поставит более 10 000 беспилотников только за последний год».

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Он добавил, что новый министр обороны США Пит Гегсет подтвердил «неизменную преданность» США западной инициативе по координации поставок оружия в Украину.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Великобритания предоставит Украине до 2 млрд фунтов стерлингов ($2,5 млрд) на закупку систем противовоздушной обороны и ракет в ПВО.

Общая сумма невоенной поддержки Украины со стороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 2024—2025 годах составит GBP282 млн ($352 млн).

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Источник: Минфин
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