Министр финансов США Скотт Бессент планирует посетить Киев на этой неделе для начала переговоров по доступу американских компаний к украинским полезным ископаемым. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Министр финансов США посетит Киев для обсуждения доступа к украинским полезным ископаемым
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Почему это важно?
Эта поездка станет первым визитом члена кабинета президента Дональда Трампа в Украину. Она проходит на фоне заявлений Трампа о заинтересованности в получении редкоземельных металлов и других ресурсов от Украины в обмен на поставки оружия.
Контекст
3 февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в заключении соглашения с Украиной о ресурсах, включая редкоземельные металлы, нефть и газ. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что эти вопросы будут обсуждаться на этой неделе.
Позиция Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с высокопоставленными представителями США по обсуждению будущего сотрудничества.
Предыстория
Напомним, что Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.
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Комментарии - 11
тут перші це кацапи, другі це влада України, треті це США
Зеленский думает, что он умнее Трампа и втуливаеет ему этих мертвых душ. Трамп подыгрывает, поскольку пока ему это выгдно. Закончится все тем же что и клад полуботко, т. е. ничем. Разве что для Зеленского будет еще одна бочка гавна, в которую могут макать. очень похоже, что Зеленский в глубоком тильте, и уже просто мечется, только усугубляя проблемы.
«Я відправляю міністра фінансів Скота Бессента до України на зустріч із президентом Зеленським. Ця війна має і буде закінчена скоро. Занадто багато смертей і руйнувань», — заявив Трамп.
Про майбутній візит Бессента до України повідомляло і видання Bloomberg. Зазначається, що міністр стане першим представником команди Трампа, який відвідає Україну.
Примітно, що візит Бессента відбудеться усього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче укласти угоду з Україною про доступ до ресурсів в обмін на допомогу в її захисті від російського вторгнення.
Незадовго до цього президент України Володимир Зеленський повідомляв, що планує зустрітися з «серйозними людьми» з адміністрації Трампа в Україні до початку Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться в п’ятницю, 14 лютого. Український президент також висловив готовність до угоди, яка забезпечить більшу підтримку США в обмін на деякі корисні копалини України.
Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками українського уряду, вони можуть коштувати трильйони доларів.
Продати Україну з потрохами — гірше ж точно не буде (с)
2025 — Зеленский готов говорить о продаже США украинских полезных ископаемых и к территориальным уступкам.
А не сдача ли это национальных интересов Украины?