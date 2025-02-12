Министр финансов США посетит Киев для обсуждения доступа к украинским полезным ископаемым

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 февраля 2025, 10:44 Читати українською

Министр финансов США посетит Киев для обсуждения доступа к украинским полезным ископаемым

Министр финансов США Скотт Бессент планирует посетить Киев на этой неделе для начала переговоров по доступу американских компаний к украинским полезным ископаемым. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Министр финансов США Скотт Бессент планирует посетить Киев на этой неделе для начала переговоров по доступу американских компаний к украинским полезным ископаемым.
Фото Pixabay

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему это важно?

Эта поездка станет первым визитом члена кабинета президента Дональда Трампа в Украину. Она проходит на фоне заявлений Трампа о заинтересованности в получении редкоземельных металлов и других ресурсов от Украины в обмен на поставки оружия.

Контекст

3 февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в заключении соглашения с Украиной о ресурсах, включая редкоземельные металлы, нефть и газ. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что эти вопросы будут обсуждаться на этой неделе.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с высокопоставленными представителями США по обсуждению будущего сотрудничества.

Предыстория

Напомним, что Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+75
Riojas
Riojas
12 февраля 2025, 11:19
#
Хотелось бы поставить эту новость где-то в феврале 2014 года и выслушать все про «кремлёвскую пропаганду»
+
0
KValera
KValera
12 февраля 2025, 12:36
#
Riojas. Так это американцы оккупировали Крым, Донецк и Луганск в 2014?
+
+30
Я_ __
Я_ __
12 февраля 2025, 11:20
#
Якийсь тотальний 3,14здець) одні вбивають українців, інші грабують відверто мільярди в українців, треті хочуть викачувати корисні копалини і рідкісноземельні метали з надр українців…

тут перші це кацапи, другі це влада України, треті це США
+
+45
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
12 февраля 2025, 11:21
#
Українські корисні копалини належать українському народові, а не гундосу якомусь!
+
+45
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 февраля 2025, 11:52
#
Индейцы в Америке также думали. Сейчас их полтора процента в США
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 февраля 2025, 11:37
#
Подажа мертвых душ. Причем продают их и Трамп и Зеленский. Трамп работает на свою американскую аудиторию, якобы какой он патриотичный для США и преследует американские интересы. В реальности же месторождения редкоземельных в Украине не имеют экономической выгоды, т. е. не рентабельны. В Украине рентабельны марганцеавые, титановые и железная руды.
Зеленский думает, что он умнее Трампа и втуливаеет ему этих мертвых душ. Трамп подыгрывает, поскольку пока ему это выгдно. Закончится все тем же что и клад полуботко, т. е. ничем. Разве что для Зеленского будет еще одна бочка гавна, в которую могут макать. очень похоже, что Зеленский в глубоком тильте, и уже просто мечется, только усугубляя проблемы.
+
+30
Rubi0
Rubi0
12 февраля 2025, 11:50
#
Это очень похоже на обещанные репарации))) только есть ощущение что что-то не так в этой схеме.
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
12 февраля 2025, 12:08
#
…репарації за суджу… все на що спроможні зелені керманичі…
+
0
bonv
bonv
12 февраля 2025, 12:01
#
Цього тижня в Україну прибуде міністр фінансів США Скот Бессент, повідомив президент США Дональд Трамп. У ЗМІ пишуть, що він приїде для проведення початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.
«Я відправляю міністра фінансів Скота Бессента до України на зустріч із президентом Зеленським. Ця війна має і буде закінчена скоро. Занадто багато смертей і руйнувань», — заявив Трамп.
Про майбутній візит Бессента до України повідомляло і видання Bloomberg. Зазначається, що міністр стане першим представником команди Трампа, який відвідає Україну.
Примітно, що візит Бессента відбудеться усього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче укласти угоду з Україною про доступ до ресурсів в обмін на допомогу в її захисті від російського вторгнення.
Незадовго до цього президент України Володимир Зеленський повідомляв, що планує зустрітися з «серйозними людьми» з адміністрації Трампа в Україні до початку Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться в п’ятницю, 14 лютого. Український президент також висловив готовність до угоди, яка забезпечить більшу підтримку США в обмін на деякі корисні копалини України.
Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками українського уряду, вони можуть коштувати трильйони доларів.
Продати Україну з потрохами — гірше ж точно не буде (с)
+
+45
Moonlighter
Moonlighter
12 февраля 2025, 12:14
#
2022 — Репарации, план Маршалла, Ленд-лиз, инвестиции, украинский Черчиль.
2025 — Зеленский готов говорить о продаже США украинских полезных ископаемых и к территориальным уступкам.

А не сдача ли это национальных интересов Украины?
+
0
vPrirech
vPrirech
12 февраля 2025, 13:01
#
Враховуючи що однією з мет раші є захвати цих самих копалин, чи не є це план з натяком що раші прийдеться вийти з територій де є ці копалини і звісно навіть і не думати їх захоплювати у майбутньому?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 19226191 и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами