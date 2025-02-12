Министр финансов США посетит Киев для обсуждения доступа к украинским полезным ископаемым

Министр финансов США Скотт Бессент планирует посетить Киев на этой неделе для начала переговоров по доступу американских компаний к украинским полезным ископаемым. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Почему это важно?

Эта поездка станет первым визитом члена кабинета президента Дональда Трампа в Украину. Она проходит на фоне заявлений Трампа о заинтересованности в получении редкоземельных металлов и других ресурсов от Украины в обмен на поставки оружия.

Контекст

3 февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в заключении соглашения с Украиной о ресурсах, включая редкоземельные металлы, нефть и газ. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что эти вопросы будут обсуждаться на этой неделе.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с высокопоставленными представителями США по обсуждению будущего сотрудничества.

Предыстория

Напомним, что Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.