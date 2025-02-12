В НБУ назвали причину роста инфляции

В январе 2025 года рост потребительских цен ускорился до 12,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,2%. Об этом говорится в комментарии НБУ .

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Причина роста

«Основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза был более существенный рост как административно регулируемых цен на товары и услуги, так и стоимости рыночных услуг из-за дальнейшего роста производственных затрат, в том числе энергообеспечения и оплаты труда, а также налоговых и регуляторных изменений», — говорится в сообщении.

Сырые продукты питания подорожали на 11,8%

В январе рост цен на сырые продукты в годовом исчислении замедлялся второй месяц подряд. Рекордно тёплая январская погода способствовала увеличению предложения яиц и молока. Предложение овощей и фруктов расширилось благодаря активизации импорта.

В то же время цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран — торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта. Продолжился рост цен на муку и крупы под влиянием эффектов низких прошлогодних урожаев.

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Базовая инфляция ускорилась до 11,7%

Удорожание обработанных продовольственных товаров в январе составило 15,9% г/г. Ускорение роста цен объясняется увеличением закупочных цен на сырье, а также производственных затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику.

Цены на непродовольственные товары ускорили рост до 4,3% г/г из-за курсовых эффектов в предыдущие периоды. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом.

Темпы роста стоимости услуг составили 14,2%, также ускорившись в январе по сравнению с декабрем. Частично это объясняется пересмотром тарифов, в частности, их повышением отдельными мобильными операторами, актуализацией перечня платных медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях, изменением подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО, пояснили в НБУ.

Административно-регулируемые цены выросли на 17,5%

В январе стоимость подакцизной продукции росла быстрее из-за дальнейшей корректировки цен на алкоголь, а табачные изделия дорожали, вероятно, учитывая ожидаемое повышение акцизов. Рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование ускорился под влиянием давления со стороны производственных затрат.

Темпы роста цен на горючее составили 12,1%.

В январе рост цен на горючее существенно ускорился по сравнению с декабрем под влиянием увеличения стоимости сырья, повышения акцизов и логистических проблем из-за шторма в Черном море в начале года. В то же время более существенное удорожание горючего сдерживалось за счет конкуренции между сетями АЗС на фоне довольно сезонно низкого спроса.

Прогноз по инфляции

В макропрогнозе НБУ предусмотрено ускорение показателей инфляции в первые месяцы 2025 года на фоне низкой базы сравнения в прошлом году под влиянием как временных факторов, в частности ограниченного предложения продовольствия из-за худших урожаев прошлого года, так и фундаментальных, в частности из-за увеличения затрат бизнеса на энергообеспечение и оплату труда.

В то же время, НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет направляться к цели НБУ — 5% на горизонте политики.

«Замедлению инфляции будут способствовать усиление процентной политики НБУ и его меры по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке, расширению предложения продовольственных товаров после поступления нового урожая, сужению фискального дефицита, а также умеренному внешнему ценовому давлению», — пояснили в НБУ.