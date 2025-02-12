В «Дія.City» назвали крупнейших налогоплательщиков. Кто в списке

Резиденты правового режима «Дія.City» уплатили более 18 млрд грн налогов в 2024 году, что более чем вдвое превышает показатель 2023 года. Крупнейшим плательщиком стал monobank , говорится в сообщении Дии.

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Что известно

Пятерка крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City»:

monobank;

FAVBET Tech;

SoftServe;

Украинский процессинговый центр;

EPAM Systems.

Какие налоговые условия действуют

Налоги на труд — 5% НДФЛ + 5% военного сбора + ЕСВ 22% от минимальной заработной платы

Налоги на прибыль компании — 9% на выведенный капитал или 18% на прибыль.

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Напомним

К пространству Дія.City в прошлом году присоединилось 880 новых резидентов, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году.