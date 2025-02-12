Резиденты правового режима «Дія.City» уплатили более 18 млрд грн налогов в 2024 году, что более чем вдвое превышает показатель 2023 года. Крупнейшим плательщиком стал monobank, говорится в сообщении Дии.
В «Дія.City» назвали крупнейших налогоплательщиков. Кто в списке
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Что известно
Пятерка крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City»:
- monobank;
- FAVBET Tech;
- SoftServe;
- Украинский процессинговый центр;
- EPAM Systems.
Какие налоговые условия действуют
- Налоги на труд — 5% НДФЛ + 5% военного сбора + ЕСВ 22% от минимальной заработной платы
- Налоги на прибыль компании — 9% на выведенный капитал или 18% на прибыль.
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Напомним
К пространству Дія.City в прошлом году присоединилось 880 новых резидентов, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году.
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Источник: Минфин
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