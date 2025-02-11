В Польше выросла средняя зарплата на 12%. Она больше, чем в Украине в 10 раз

Средняя зарплата в Польше за последний квартал в прошлом году выросла на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные польского Центрального статистического управления, сообщает Европейская правда.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Средняя заработная плата до вычета налогов в четвертом квартале 2024 года составила 8477 злотых, то есть более 87 тыс грн. Это более чем на 12,4% больше, чем в 2023 году.

По сравнению с предыдущим кварталом 2024 средняя зарплата выросла на 3,9%.