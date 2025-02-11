Средняя зарплата в Польше за последний квартал в прошлом году выросла на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные польского Центрального статистического управления, сообщает Европейская правда.
В Польше выросла средняя зарплата на 12%. Она больше, чем в Украине в 10 раз
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Средняя заработная плата до вычета налогов в четвертом квартале 2024 года составила 8477 злотых, то есть более 87 тыс грн. Это более чем на 12,4% больше, чем в 2023 году.
По сравнению с предыдущим кварталом 2024 средняя зарплата выросла на 3,9%.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Какая там польша…
>середня зарплата в країні станом на вересень 2024 року була 20 592 грн на місяць
87000/20592 = 4,22
Комусь треба навчитись користуватись калькулятором
СРЕДНЯЯ в Украине 22 500 грн. это в 4 раза меньше чем в Польше, а не 10. Все равно конешно ужасно, но не в 10. Учитывая падения курса и общую ситуацию в экономике из-за войны, это не так уж и плохо.