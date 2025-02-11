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11 февраля 2025, 19:16 Читати українською

В Польше выросла средняя зарплата на 12%. Она больше, чем в Украине в 10 раз

Средняя зарплата в Польше за последний квартал в прошлом году выросла на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные польского Центрального статистического управления, сообщает Европейская правда.

Средняя зарплата в Польше за последний квартал в прошлом году выросла на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Фото Pixabay

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Средняя заработная плата до вычета налогов в четвертом квартале 2024 года составила 8477 злотых, то есть более 87 тыс грн. Это более чем на 12,4% больше, чем в 2023 году.

По сравнению с предыдущим кварталом 2024 средняя зарплата выросла на 3,9%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Mini Mi
Mini Mi
11 февраля 2025, 19:21
#
Это нужно было добавлять к той новости где власть рассчитывает что кто-то вернётся.
+
0
Саша Ник
Саша Ник
11 февраля 2025, 19:50
#
Ничего, за то у нас можно, если тебе 18−24, заключить контракт с ЗСУ на год и получить 1 млн грн.
Какая там польша…
+
0
Tido oss
Tido oss
11 февраля 2025, 19:44
#
Епонамать
+
+30
huliolopez
huliolopez
11 февраля 2025, 19:54
#
>Середня заробітна плата до вирахування податків у четвертому кварталі 2024 року склала 8 477 злотих, тобто понад 87 тис. грн
>середня зарплата в країні станом на вересень 2024 року була 20 592 грн на місяць

87000/20592 = 4,22
Комусь треба навчитись користуватись калькулятором
+
0
Кино Индустрия
Кино Индустрия
11 февраля 2025, 20:08
#
А к чему сравнение СРЕДНЕЙ платы в Польше, и МИНИМАЛЬНОЙ в Украине? Это что-то на тупом.
СРЕДНЯЯ в Украине 22 500 грн. это в 4 раза меньше чем в Польше, а не 10. Все равно конешно ужасно, но не в 10. Учитывая падения курса и общую ситуацию в экономике из-за войны, это не так уж и плохо.
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