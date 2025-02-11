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11 февраля 2025, 13:28 Читати українською

Трамп отменил освобождение Украины от пошлин на импорт стали и изделий из нее. В Минэкономики отреагировали

Президент США Дональд Трамп упразднил временное освобождение Украины от пошлин на импорт стали и изделий из нее. Об этом сообщается в его указе, подписанном 10 февраля.

Президент США Дональд Трамп упразднил временное освобождение Украины от пошлин на импорт стали и изделий из нее.

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Как это повлияет на металлургию

«Последние годы мы прилагали все усилия, чтобы украинская сталь оставалась за пределами 25% тарифов в США. Решение США с 12 марта ввести пошлину на сталь из других государств, в том числе и из Украины, закономерно повлияет на металлургическую отрасль», — написала министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, экспорт металлургической продукции составил 57,9% в нашем экспорте в США — $503,3 млн с $869,1 млн. Крупнейший товар экспорта — чугун ($363,4 млн, 940 тыс. тонн), трубы ($112,9 млн, 92 тыс. тонн), прутки ($15,2 млн, 3,3 тыс. тонн), проволока ($4 млн, 3,9 тыс. тонн), металлоконструкции ($1,3 млн., 182)

Читайте также: Трамп ввел 25% пошлину на импорт стали и алюминия

В то же время, как отмечается в самой прокламации Трампа, доля украинской продукции в импорте стали в США минимальна и не имеет существенного влияния на американских производителей. Крупнейшими экспортерами этой продукции являются АрселорМиттал Кривой Рог и Интерпайп. Эти компании тяжело пострадали от войны, как и вся отрасль металлургии.

«Поэтому мы настроены на активную работу с партнерами по поиску оптимального решения до 12 марта», — подытожила она.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 16:27
#
Тут мають бути радісні коментарі людей які в темі про «зброя в обмін на ресурси» скиглили про продаж держави
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