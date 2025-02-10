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10 февраля 2025, 13:36 Читати українською

Трамп анонсировал введение 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США

Дональд Трамп заявил, что объявит в понедельник о введении 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты, а также о дополнительных тарифах на другую продукцию, пишет АР.

Дональд Трамп заявил, что объявит в понедельник о введении 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты, а также о дополнительных тарифах на другую продукцию, пишет АР.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПошлины на импорт«Любая сталь, поступающая в Соединенные Штаты, будет иметь тариф в 25%», — заявил президент.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Пошлины на импорт

«Любая сталь, поступающая в Соединенные Штаты, будет иметь тариф в 25%», — заявил президент. Когда журналисты спросили об алюминии, он ответил, что «алюминий тоже».

Трамп также подтвердил, что объявит о «взаимных тарифах» в течение следующих дней.

По его словам, США введут импортные тарифы в случаях, когда другие страны взимают пошлины с американских товаров.

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«Если они будут взимать с нас 130%, а мы ничего не будем взимать с них, это так не останется», — заверил президент США.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
10 февраля 2025, 13:46
#
Ну хоч одну обіцянку Трумп виконав👍
+
0
gorobezus
gorobezus
10 февраля 2025, 14:51
#
Бог в помощь. Я конечно понимаю, что в металлургической промышленности доля ЗП в себестоимости процентов 20, в самом лучшем случае, но где ни рассчитывают найти квалифицированный персонал? Он не один день выращивается, даже работягу надо минимум полгода тренировать, про ИТР молчу, они всю жизнь учатся.
+
+15
Я Саня
Я Саня
10 февраля 2025, 14:55
#
О клас, тепер американці заплатять +25%))). Походу дуже багато українців до америки виїхало раз вибрали таке яке вибирають в Україні
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