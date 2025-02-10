Трамп анонсировал введение 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США

Дональд Трамп заявил, что объявит в понедельник о введении 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты, а также о дополнительных тарифах на другую продукцию, пишет АР .

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Пошлины на импорт

«Любая сталь, поступающая в Соединенные Штаты, будет иметь тариф в 25%», — заявил президент. Когда журналисты спросили об алюминии, он ответил, что «алюминий тоже».

Трамп также подтвердил, что объявит о «взаимных тарифах» в течение следующих дней.

По его словам, США введут импортные тарифы в случаях, когда другие страны взимают пошлины с американских товаров.

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«Если они будут взимать с нас 130%, а мы ничего не будем взимать с них, это так не останется», — заверил президент США.