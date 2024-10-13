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13 октября 2024, 10:03 Читати українською

Китай аносировал больше фискальных стимулов для экономики

В субботу Китай пообещал «значительно увеличить» долг для возрождения своей экономики, но оставил инвесторов в догадках об общем размере пакета стимулов. Об этом сообщает Reuters.

В субботу Китай пообещал «значительно увеличить» долг для возрождения своей экономики, но оставил инвесторов в догадках об общем размере пакета стимулов.

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Министр финансов Лань Фоань заявил на пресс-конференции, что Пекин поможет местным органам власти решить их долговые проблемы, предложит субсидии людям с низкими доходами, поддержит рынок недвижимости и пополнит капитал государственных банков, среди других мер.

Это все шаги, к которым призывали Китай инвесторы, поскольку экономика страны теряет импульс и пытается преодолеть дефляционное давление и поднять доверие потребителей на фоне резкого спада рынка недвижимости.

Но то, что Лан не назвал сумму в долларах, вероятно, продолжит нервное ожидание инвесторов более четкой дорожной картой до следующего заседания законодательного органа Китая, утверждающего дополнительный выпуск долговых обязательств. Дата заседания еще не объявлена, но ожидается, что оно состоится в ближайшие недели.

Источник: Минфин
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